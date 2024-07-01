В Украине запустили серийное производство дальнобойных ударных дронов

Украина запустила в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. В настоящее время они поражают враждебные стратегические объекты на расстоянии более 1000 км.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью АрмияInform.

Он напомнил, что Украина уже успешно развернула массовое производство FPV-дронов.

"Немалый вклад внесли наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать производство", - заявил гендиректор "Укроборонпрома".

Сметанин, что врага нельзя недооценивать, особенно "такого мощного как Россия".

"Мы стали более нелинейными и инновационными. Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет ни малейшего смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. В свое время Давид понял, что бороться с Голиафом методами самого же Голиафа - ошибочно и ошибочно." В итоге он выбрал то оружие, которое могло принести победу, и умело применило ее", - добавил глава "Укроборонпрома".

Украина догнала Россию в производстве дронов-камикадзе

В 2024 году Украина сравнялась с Россией по количеству производимых ударных беспилотников, которые по своим техническим характеристикам похожи на иранские дроны-камикадзе.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Теперь предприятия, производящие дроны, смогут получать грант от государства в размере 80% стоимости представленного проекта. Льготный режим предоставления грантов таким производителям будет действовать на всей контролируемой территории Украины.

Президент Владимир Зеленский поставил перед Украиной цель в 2024 году выработать один миллион беспилотных летательных аппаратов с видом от первого лица (FPV), которые дешевы в изготовлении и имеют огромное количество вооружений обеих сторон на фронте.

Также в 2024 году Украина изготовит тысячи беспилотников большой дальности, способных наносить глубокие удары по России, и уже имеет до 10 компаний, производящих дроны, которые могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, как замечал премьер-министр Денис Шмигаль, в 2024 году Украина должна увеличить мощности своего оборонно-промышленного комплекса в 6 раз, а министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина за 2023 год существенно нарастила собственное производство снарядов и дронов.