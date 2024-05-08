Украина догнала Россию в производстве дронов-камикадзе

В 2024 году Украина сравнялась с Россией по количеству производимых ударных беспилотников, по своим техническим характеристикам на иранские дроны-камикадзе.

Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью АрмияInform.

"В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников. То, что на России взрывается, - это все наше", - именно так сказал министр. по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. И это факт", - заметил Сметанин.

По его словам, это стало возможным благодаря кооперации государственных компаний с частными.

В то же время Сметанин подчеркнул, что частные предприятия самостоятельно не могут обеспечить нужное количество дронов, а потому "Укроборонпром" подписывает с ними лицензионное соглашение, по условиям которого к производству привлекаются государственные компании.

Производство БПЛА в Украине.

Сейчас в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Предприятия, производящие дроны, смогут получать грант от государства в размере 80% стоимости представленного проекта. Льготный режим предоставления грантов таким производителям будет действовать на всей контролируемой территории Украины.

Президент Владимир Зеленский поставил перед Украиной цель в 2024 году выработать один миллион беспилотных летательных аппаратов с видом от первого лица (FPV), которые дешевы в изготовлении и имеют огромное количество вооружений обеих сторон на фронте.

Также в 2024 году Украина изготовит тысячи беспилотников большой дальности, способных наносить глубокие удары по России, и уже имеет до 10 компаний, производящих дроны, которые могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга .

Напомним, как замечал премьер-министр Денис Шмигаль, в 2024 году Украина должна увеличить мощности своего оборонно-промышленного комплекса в 6 раз, а министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина за 2023 год существенно нарастила собственное производство снарядов и дронов.