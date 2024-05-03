В рамках программы "Сделано в Украине" производители дронов смогут получить гранты на льготном условии

Предприятия, производящие дроны, смогут получать гранты от государства в размере 80% от стоимости представленного проекта. Льготный режим предоставления грантов таким производителям будет действовать на всей контролируемой территории Украины.

Соответствующее решение правительство поддержало на заседании 3 мая 2024 года, сообщает Министерство экономики Украины.

По словам заместителя министра экономики Надежды Бигун, грантовые программы, реализуемые правительством, являются чрезвычайно важной составляющей экономической политики "Сделано в Украине".

Она отмечает, что условия, созданные решением правительства для производителей дронов, будут способствовать развитию этого высокотехнологичного направления во всех регионах страны.

"Это новые рабочие места, налоги в бюджеты всех уровней. В конце концов увеличение спроса на квалифицированные инженерно-технические, ИТ-кадры будет стимулировать молодежь учиться соответствующим профессиям. И это очень важно для будущего экономики страны", - отметила Бигун.

Согласно решению, грантовые средства производители дронов смогут направить на приобретение, доставку, монтаж оборудования. Собственные же средства в рамках стоимости проекта — в частности, и на пополнение оборотного капитала. По условиям грантовой программы на переработку получатель должен создать определенное количество рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

До нынешнего решения Правительства льготными условиями получения грантов, согласно которым государство финансировало до 80% стоимости проекта, а производитель из собственных средств финансировал все остальное, могли воспользоваться только предприятия на деоккупированных территориях.

Какие еще анонсированы изменения

Принятое правительством решение предусматривает, что льготные условия предоставления грантов на переработку для предприятий Киевской области будут действовать до конца 2024 года.

"Сейчас существует большой спрос среди предприятий региона на участие в грантовых программах, так что получение грантов на льготных условиях положительно повлияет на социально-экономические показатели Киевщины и на динамику развития переработки в области", - говорится в сообщении Минэкономики.

Также правительство усилило контроль над выполнением получателями грантов условий договора. В частности, бизнес, не создавший в определенный срок оговоренное договором количество рабочих мест, должен вернуть государству пропорциональную сумму от объема гранта в 30-дневный срок с момента выявления нарушения.

В украинских ПТУ появится дисциплина "Оператор гражданских дронов"

Добавим, в 2024 году в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.

"Благодаря поддержке Евросоюза закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы. В планах еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии", - отметил глава Минцифри Михаил Федоров.

Он пояснил, что уметь управлять гражданским дроном является для Украины сверхважным умением.

Федоров добавил, что такие беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны.

Напомним, в Минобразования определили первые 72 профтеха, где будут обучать профессии для восстановления Украины. Они получат 500 млн грн государственных средств на обновление мастерских.

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