В рамках програми "Зроблено в Україні" виробники дронів зможуть отримати гранти на пільговій умові

Підприємства, що виробляють дрони, зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту. Пільговий режим надання грантів таким виробникам буде діяти на всій контрольованій території України.

Відповідне рішення уряд підтримав на засіданні 3 травня 2024 року, повідомляє Міністерство економіки України.

За словами заступника міністра економіки Надії Бігун, грантові програми, які реалізує уряд, є надзвичайно важливою складовою економічної політики "Зроблено в Україні".

Вона зазначає, що умови, створені рішенням уряду для виробників дронів, сприятимуть розвитку цього високотехнологічного напрямку у всіх регіонах країни.

"Це нові робочі місця, податки до бюджетів усіх рівнів. Зрештою, збільшення попиту на кваліфіковані інженерно-технічні, ІТ-кадри стимулюватиме молодь навчатися відповідних професій. І це дуже важливо для майбутнього економіки країни", - зауважила Бігун.

Відповідно до рішення, грантові кошти виробники дронів зможуть спрямувати на придбання, доставку, монтаж обладнання. А власні кошти в рамках вартості проєкту — зокрема, й на поповнення оборотного капіталу. За умовами грантової програми на переробку, отримувач має створити певну кількість робочих місць, залежно від суми гранту.

До нинішнього рішення Уряду пільговими умовами отримання грантів, відповідно до яких держава фінансувала до 80% вартості проєкту, а виробник з власних коштів фінансував решту, могли скористатися лише підприємства на деокупованих територіях.

Які ще анонсовано зміни

Ухвалене урядом рішення передбачає, що пільгові умови надання грантів на переробку для підприємств Київської області будуть діяти до кінця 2024 року.

"Наразі існує великий попит серед підприємств регіону на участь у грантових програмах, тож отримання грантів на пільгових умовах позитивно вплине на соціально-економічні показники Київщини та на динаміку розвитку переробки в області", - йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Також уряд посилив контроль над виконанням отримувачами грантів умов договору. Зокрема, бізнес, що не створив у визначений термін обумовлену договором кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.

В українських ПТУ з'явиться дисципліна "Оператор цивільних дронів"

Додамо, у 2024 році в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

"Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії", - зазначив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Він пояснив, що вміти керувати цивільним дроном наразі є для України надважливим вмінням.

Федоров додав, що такі безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни.

Нагадаємо, у Міносвіти визначили перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відбудови України. Вони отримають 500 млн грн державних коштів на оновлення майстерень.

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