Німеччина оголосила нову грантову програму для українського бізнесу: стосується екомодернізації

Німеччина оголосила про запуск нової грантової програми для українського бізнесу, яка передбачатиме співфінансування проєктів із впровадження бізнесом найкращих доступних технологій та методів управління - у розмірі до 1 млн євро на кожен проєкт.

Про це повідомило Міндовкілля.

Зазначається, що до участі запрошують підприємства, які хочуть реалізувати проєкти з екомодернізації власного виробництва. А також відповідні проєкти, реалізацію яких було розпочато до цього, але зупинено з об’єктивних причин, та якщо підприємства не мають можливості завершити їх власним коштом.

Програма розроблена Товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ за дорученням Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI), представленої Федеральним міністерством довкілля, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Німеччини.

У Міндовкілля зазначають, що грантова підтримка передбачатиме співфінансування декількох проєктів з впровадження бізнесом найкращих доступних технологій та методів управління - у розмірі до 1 млн євро на кожен проєкт. Прийняття документів для конкурсного відбору вже розпочато.

Вимоги до проєктів з екомодернізації

До ключових вимог до проєктів відносяться наступні:

проєкт має стосуватись установок, які підпадають під сферу дії та мають проєктну продуктивність відповідно до Європейської Директиви 2010/75/ЄС (Додаток І);

підприємство та його потужності мають бути розташовані на території України, окрім тимчасово окупованих територій та територій, де проходять активні бойові дії;

відсутність співпраці з країною-агресором та компаніями, що зареєстровані або діють на території країни-агресора, компаніями з санкційних списків ЄС, США чи України.

Реформа зменшення та контролю промислового забруднення

У Міндовкілля нагадують, що наразі в Україні триває реформа зменшення та контролю промислового забруднення. Для її повноцінно впровадження Верховній Раді України необхідно ухвалити євроінтеграційний законопроєкт № 6004-д "Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля", який вже ухвалений у першому читанні.

"Із його прийняттям в нашій країні розпочнеться поступовий перехід національних підприємств на європейські стандарти роботи і впровадження найкращих доступних технологій та методів управління", - зазначають у Міністерстві.

Крім того, як кажуть у Міністерстві, Україна виконає ще одну умову для отримання членства в ЄС, а також подбає про зростання економічних показників при зниженні негативного впливу на довкілля.

"Проведення реформи і перехід на найкращі доступні технології та методи управління відкриє двері для залучення інвестицій в зелену відбудову України. Адже однією з умов, за якої міжнародні партнери готові інвестувати в українські проєкти, є досягнення екологічних стандартів", - кажуть у Міндовкілля.

Метою грантової програми Німеччини є заохочення українського бізнесу до екомодернізації ще до повноцінного запуску реформи в Україні. Крім того, успішна реалізація "пілотів" стане сигналом для інших міжнародних донорів та фінансових організацій про готовність бізнесу до переходу на європейські стандарти роботи навіть під час воєнного стану.

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