Американська компанія пропонує фермерам безкоштовну перевірку стану якості земель у постраждалих від війни регіонах

Американська компанія Corteva Agriscience запускає ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих районах країни на наявність токсичних металів, що можуть бути результатом бомбардувань, ракетних атак або артилерійських вибухів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У зв'язку з потенційним забрудненням ґрунту канцерогенними речовинами внаслідок воєнних дій, ініціатива спрямована на оцінку стану земель та визначення їх придатності для землеробства.

Зазначається, що ґрунт буде тестуватися на наявність важких металів (миш'яку, заліза, свинцю, марганцю, ртуті та нікелю) та основних поживних елементів у лабораторії Corteva в Італії. Після аналізу фермери отримають інформацію про стан ґрунту та рекомендації щодо його покращення.

"Згідно даних уряду, до 25% української землі зазнали впливу війни. Потенційна загроза ґрунтам України може становити серйозні ризики для майбутнього сільського господарства в країні, а також для її внеску в забезпечення продовольчої безпеки в усьому світі", - сказав Олександр Дмитрієв, керівник бізнесу Corteva Agriscience в Україні.

Фермери, які бажають приєднатися до ініціативи, можуть замовити аналіз ґрунту через мобільний додаток "Soil Test", який надає всю необхідну інформацію про збір та передачу проб на аналіз.

Вказано, що ця ініціатива відповідає спільній декларації, яку Corteva та Міністерство аграрної політики та продовольства України підписали раніше у 2022 році щодо поглиблення та подальшого розвитку співпраці заради продовольчої безпеки в Україні та світі.

Українські фермери отримають від держави гроші на гуманітарне розмінування

Кабінет міністрів України схвалив процедуру, яка дозволяє фермерам компенсувати витрати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

В держбюджеті на цю програму на 2024 рік передбачено 3 мільярди гривень. Планується, що держава покриватиме 80% витрат на розмінування для фермерів, працюючих на власній або орендованій землі. Компенсація здійснюється на безповоротній основі

Ціни на розмінування будуть встановлюватися на аукціонах в системі Prozorro. Очікується, що перші такі закупівлі відбудуться уже в травні-червні цього року.

Додамо, що протягом 2023 року року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.

Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження та, за необхідності, очищення та розмінування підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

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