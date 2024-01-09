В Україні змінили план пріоритетного розмінування сільгоспземель

В Україні з початку 2024 року оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження та, за необхідності, очищення та розмінування підлягають понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Перший віцепрем’єр-міністр України та міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що протягом минулого року сапери виконали значний обсяг робіт з обстеження та розмінування сільгоспземель. Було обстежено 274 тисячі гектарів, що становить понад половину територій, які планували повернути аграріям у використання протягом чотирьох років. Отже, план було переглянуто і додано нові землі для розміновування.

За словами її заступника Ігоря Безкаравайного, план було оновлено з урахуванням уточнених даних від ОВА та пропозицій операторів. У процесі уточнення плану брали участь представники Міноборони, МВС, Мінагрополітики і продовольства, та Міністерства економіки. Реалізація оновленого плану дозволить більш раціонально використовувати наявні ресурси.

"За рік спільними зусиллями всіх дотичних сторін ми багато чого досягли. Сьогодні маємо не шість операторів, як рік тому, а майже тридцять. І їх чисельність лише збільшуватиметься. Маємо біля 30 машин для розмінування, яких не було на початку минулого року. І їх теж буде ще більше. Відповідно, маємо коригувати наші плани – щоб системно і, головне, раціонально використовувати нові можливості", - зазначив Безкаравайний.

Згідно із зміненим планом, пріоритетне повернення земель у господарську експлуатацію передбачено для 8 регіонів.

Очікується обстеження та, в разі потреби, очищення та розмінування наступних площ:

Донецька область - 12,8 тис. га

Чернігівська область - 2 тис. га

Сумська область - 85 га

Дніпропетровська область - 6,6 тис. га

Київська область - 9,4 тис. га

Миколаївська область - 44 тис. га

Харківська область - 190 тис. га

Херсонська область - 248 тис. га

Нагадаємо, за 2023 рік аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель з 470 тисяч гектарів , які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.

Україна разом з міжнародними партнерами активно працює над посиленням потужностей операторів та стратегічним плануванням дій всіх відповідних сторін у сфері протимінної діяльності, щоб протягом наступних 10-х років повернути до безпечного використання до 80% територій країни, які наразі вважаються потенційно забрудненими.