Ісландія приєднується до коаліцій з розмінування та ІТ щоб надати підтримку Україні

Ісландія приєднується до двох важливих коаліцій, які надають підтримку Україні. Це IT-коаліції та коаліції з розмінування. Країна також оголосила про додаткове фінансування у розмірі 340 000 євро, яку буде надано через комплексний пакет допомоги НАТО, спрямованого на закупівлю медичних засобів для України.

Про це повідомили у Міноборони України.

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, це допоможе зміцнити сфери інформаційних технологій, зв'язку та кібербезпеки, а також надати необхідне навчання та обладнання для розмінування.

Міністр закордонних справ Ісландії Б'ярні Бенедіктссон додав, що їхнє приєднання до коаліцій та фінансова підтримка через Комплексний пакет допомоги НАТО є проявом нелетальної підтримки в боротьбі України проти несправедливого та незаконного вторгнення Росії.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ісландія виявляла солідарність, надаючи гуманітарну, економічну та безпекову підтримку країні, зокрема через міжнародні організації, такі як ООН, Світовий банк, НАТО та інші багатонаціональні форуми.

У МО нагадують, що до складу IT-коаліції входять Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Японія. Про свій намір приєднатися також оголосили Велика Британія та Італія.

Додамо, що з початку поточного року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.

З урахуванням всіх пакетів підтримки Україна залучила близько 500 млн євро для розмінування земель і деокупованих територій. Джерелом частини коштів стали українські союзники. 100 млн євро надала Швейцарія, близько 20 млн євро - Норвегія, 12,5 млн євро - Швеція, 5 млн євро - Хорватія, 2 млн євро - Австрія, по 1,5 млн євро надали Іспанія та Словенія.