Україна залучила для розмінування територій вже пів мільярда євро

З урахуванням всіх пакетів підтримки Україна залучила близько 500 млн євро для розмінування земель і деокупованих територій. Джерелом частини коштів стали українські союзники. 100 млн євро надала Швейцарія, близько 20 млн євро - Норвегія, 12,5 млн євро - Швеція, 5 млн євро - Хорватія, 2 млн євро - Австрія, по 1,5 млн євро надали Іспанія та Словенія.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна підписала з Хорватією угоду про співпрацю у сфері розмінування. Вона включає очищення земель, роботу з населенням, навчання українських саперів та розвитку виробничих потужностей.

Шмигаль додав, що отримані кошти будуть спрямовані на закупівлю засобів обстеження територій та розмінувальної техніки, а також – для екіпірування саперів.

"Крім того, додаткова допомога надійде у вигляді обладнання та експертної підтримки", — відзначив Шмигаль.

Зауважимо, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, підрозділи командування Сил підтримки Збройних Сил України здійснили розмінування та очищення від вибухонебезпечних предметів на понад 9 992 гектарах сільськогосподарських угідь і знешкодили 120 846 вибухонебезпечних предметів.

З початку року урядові та неурядові оператори провели обстеження понад 200 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, які були визначені для першочергового розмінування. Понад 120 тисяч гектарів цих земель вже використовуються аграріями.