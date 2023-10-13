Украина привлекла для разминирования территорий уже полмиллиарда евро

С учетом всех пакетов поддержки Украина привлекла около 500 млн. евро для разминирования земель и деоккупированных территорий. Источником части средств стали украинские союзники. 100 млн евро предоставила Швейцария, около 20 млн евро – Норвегия, 12,5 млн евро – Швеция, 5 млн евро – Хорватия, 2 млн евро – Австрия, по 1,5 млн евро предоставили Испания и Словения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина подписала с Хорватией соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования. Она включает очистку земель, работу с населением, обучение украинских саперов и развитие производственных мощностей.

Шмыгаль добавил, что полученные средства будут направлены на закупку средств обследования территорий и разминочной техники, а также для экипировки саперов.

"Кроме того, дополнительная помощь поступит в виде оборудования и экспертной поддержки", - отметил Шмыгаль.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину подразделения командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины осуществили разминирование и очистку от взрывоопасных предметов на более чем 9 992 гектарах сельскохозяйственных угодий и обезвредили 120 846 взрывоопасных предметов.

С начала года правительственные и неправительственные операторы обследовали более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, которые были определены для первоочередного разминирования. Более 120 тысяч гектаров этих земель уже используются аграриями.