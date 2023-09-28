Аграриям будут компенсировать часть расходов на услуги разминирования

Правительство планирует компенсировать украинским сельхозпроизводителям части расходов на услуги по разминированию. На это в проекте госбюджета заложили 2 млрд. грн.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Денис Башлык.

"Полноценное восстановление и восстановление украинской экономики невозможны без разминирования всех территорий. Речь идет, в частности, о землях сельскохозяйственного назначения. Учитывая это, в планах Правительства на 2024 год – компенсация нашим агропроизводителям части расходов на покупку услуг по разминированию на открытых и прозрачных торгах", – отметил Башлык.

Он добавил, что для этого в проекте Государственного бюджета на 2024 год правительство уже предусмотрело 2 млрд гривен.

По словам Башлыка, для быстрого и эффективного проведения разминирования территорий правительство также будет стимулировать развитие инновационных производств и расширять уровень локализации существующих производств противоминного оборудования.

Кроме того, развитие рынка гуманитарного разминирования будет способствовать дополнительному привлечению инвестиций в развитие таких производств.

Отметим, Украина сейчас – одна из самых заминированных стран во всем мире. По данным ПРООН, в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии .

По данным Правительства, уже удалось разминировать почти 19 тыс. км инфраструктурных объектов и очистить от взрывоопасных предметов более 12 тыс. домохозяйств.

До конца года правительство планирует вернуть в использование 165 тысяч гектаров земель сельхозназначения.

Напомним, в Украине прошел пилотный аукцион по продаже услуг разминирования территорий, а именно земель филиала "Народицкое специализированное лесное хозяйство" госпредприятия "Леса Украины" (Житомирская область).

Ранее сообщалось, что с начала года было обследовано более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, определенных для первоочередного разминирования. Более 120 тысяч гектаров уже используются аграриями.