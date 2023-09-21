В Україні провели перший аукціон з продажу послуг розмінування: конкуренції не було

В Україні відбувся пілотний аукціон з продажу послуг розмінування територій, а саме земель філії "Народицьке спеціалізоване лісове господарство" держпідприємства "Ліси України" (Житомирська область).

Як свідчать дані в системі Prozorro, відповідний договір був укладений 20 вересня з ДП "Укроборонсервіс", що є дочірнім підприємством держкомпанії "Укрспецекспорт".

Воно було єдиним учасниктом торгів, запропонувавши ціну в 550,4 тисячі гривень. Оскільки очікувана вартість послуги була зазначена в сумі 688,4 тисячі гривень, держава таким чином зекономила 133 тисячі.

Як прокоментувала перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, наступного року держава планує посилено розвивати цей напрямок роботи, оскільки рішуче налаштована повернути в господарську експлуатацію протягом 10 років 80% територій, потенційно забруднених внаслідок війни вибухонебезпечними предметами.

"Одним зі стратегічних напрямків, який пришвидшить очищення земель є створення ринку гуманітарного розмінування. Закупівля послуг на відкритих аукціонах привабить операторів протимінної діяльності не лише з України а з інших країн. А конкуренція між ними дозволить отримати прийнятні ціни на розмінування", - зазначає вона.

Чиновниця вказала, що в держбюджеті на наступний рік закладено на потреби розмінування 2 мільярда гривень. Ці кошти планується спрямувати на підтримку сільгосппідприємств, які купуватимуть послуги з розмінування через аукціон.

Наразі Мінекономіки працює над формуванням необхідної нормативної бази. В ближчих планах також – проведення аукціону з продажу послуг з розмінування земель сільгосппризначення.

Зазначається також, що наступного року держава планує запровадити механізми підтримки аграріїв, які через аукціони купуватимуть послуги з розмінування своїх земель.

Окрім цього, в Мінекономіки повідомляють, що Центр гуманітарного розмінування оголосив конкурс на посаду директора. Документи від претендентів прийматимуться до 18:00 7 жовтня. Повний перелік вимог та умови конкурсу - за посиланням.

Нагадаємо, що ця бюджетна установа була створена рішенням Кабінету міністрів у квітні. Серед завдань центру - збір та аналіз інформації, стратегічне планування, координація процесу та міжнародне співробітництво у сфері гуманітарного розмінування.