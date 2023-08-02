У Харкові створили машину для розмінування (ФОТО)

Машина для підготовки ґрунту до розмінування від харківських виробників пройшла відповідну сертифікацію, що дозволяє налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, важливими перевагами вітчизняної техніки перед закордонними машинами з розмінування є простота конструкції, порівняно невисока вартість виробництва, обслуговування й ремонту.

При цьому розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. Наразі щомісяця виробники можуть виготовляти дві такі машини.

На практиці ці машини схожі на трактори, які штовхають перед собою каток вагою близько 8 тонн. Пошкоджені катки можна переплавляти на нові, а на їхнє місце легко встановлювати запасні запчастини.

"Ми зацікавлені в тому, щоб не імпортувати обладнання, а купувати своє. Тому, безумовно, ми підтримуємо ефективні українські розробки. Ключове завдання сьогодні – масштабувати виробництво вітчизняних виробників", - зазначила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, такі машини, як розробка харків’ян будуть корисними для Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів, які займаються розмінуванням в Україні.

Сьогодні в Україні працюють близько 3000 фахівців з розмінування та 20 машин, з яких три – на Харківщині.

Як підкреслюють в Мінекономіки, для пришвидшення очищення території країни від мін та вибухівки цих потужностей недостатньо. Тому на кожній зустрічі з закордонними партнерами порушується питання щодо постачання необхідного обладнання, навчання піротехніків, фінансового забезпечення гуманітарного розмінування.

Наразі Київ домовився з міжнародними партнерами про виділення Україні $244 млн і спеціальної техніки на потреби гуманітарного розмінування.

Зауважимо, що раніше Хорватська Dok ING та данська Hydrema вже домовилися з українськими виробниками про локалізацію виробництва машин для розмінування в Україні.

Cвоїм вторгненням РФ спричинила створення в Україні найбільшого мінного поля у світі. Площа замінування наразі складає 250 тисяч квадратних кілометрів. При цьому в країні безупинно проводять роботи з розмінування.