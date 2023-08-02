В Харькове создали машину для разминирования (ФОТО)

Машина для подготовки почвы к разминированию от харьковских производителей прошла соответствующую сертификацию, позволяющую наладить ее производство и использовать для разминирования территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что важными преимуществами отечественной техники перед зарубежными машинами по разминированию являются простота конструкции, сравнительно невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта.

При этом разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и выявлять противотанковые мины. Сейчас ежемесячно производители могут производить две такие машины.

На практике эти машины похожи на тракторы, толкающие перед собой каток весом около 8 тонн. Поврежденные катки можно переплавлять на новые, а на их место легко устанавливать запасные запчасти.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не импортировать оборудование, а покупать свое. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем эффективные украинские разработки. Ключевая задача сегодня – масштабировать производство отечественных производителей", – отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, такие машины, как разработка харьковчан, будут полезны для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта и частных операторов, которые занимаются разминированием в Украине.

Сегодня в Украине работают около 3000 специалистов по разминированию и 20 машин, из которых три – в Харьковской области.

Как подчеркивают в Минэкономики, для ускорения очистки территории страны от мин и взрывчатки этих мощностей недостаточно. Поэтому на каждой встрече с зарубежными партнерами поднимается вопрос по поставкам необходимого оборудования, обучению пиротехников, финансовому обеспечению гуманитарного разминирования.

Киев уже договорился с международными партнерами о выделении Украине $244 млн и специальной техники на нужды гуманитарного разминирования .

Заметим, что раньше Хорватская Dok ING и датский Hydrema уже договорились с украинскими производителями о локализации производства машин для разминирования в Украине

Cвоим вторжением РФ повлекла за собой создание в Украине крупнейшего минного поля в мире. Площадь заминирования составляет 250 тысяч квадратных километров. При этом в стране непрерывно проводят работы по разминированию.