В Украине обследовали на предмет разминирования уже более трети запланированных сельхозугодий

С начала года в Украине уже обследовано более 150 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий из 470 тысяч гектаров, запланированных к первоочередному возвращению в течение четырех лет в хозяйственную эксплуатацию.

Об этом сообщают в Министерстве экономики. В частности, на прошлой неделе, по данным областных военных администраций, пиротехники обследовали в четырех регионах страны более 5 тысяч га земель сельхозназначения, а разминировали – более 3 тысяч га.

"Учитывая специфику процесса и плотность загрязнения, темпы обследования и разминирования сельхозземель не являются постоянными неделя от недели. Однако в целом они сохраняются на достаточно высоком уровне", - отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Так, по ее словам, с начала года в Харьковской области обследовано более 21% земель сельхозназначения, определенных для первоочередного возвращения в хозяйственную эксплуатацию, в Херсонской – почти четверть, а в Николаевской – более 67%.

Как подчеркнула Свириденко, важной задачей является усиление возможностей правительственных операторов – подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной службы специального транспорта, в частности, их оснащение соответствующей техникой, которая поможет существенно ускорить очистку земель, обучение саперов и финансирование работ.

Напомним также, что правительство планирует создать в Украине конкурентный рынок услуг по разминированию. Тем временем в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины, состоявшейся в Лондоне 22 июня, было подписано два меморандума о локализации производства машин для разминирования в Украине - "А3Тех-Украина" с хорватской DOK-ING, а также компанией "Пожмашина" с датской Hydrema.