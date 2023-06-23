В Україні запустять виробництво машин для розмінування

Хорватська ДОК-ІНГ та данська Hydrema домовилися з українськими виробниками про локалізацію виробництва машин для розмінування в Україні.

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Під час конференції Ukrainе Recovery Conference 2023 у Лондоні генеральний директор української компанії "Пожмашина" Олег Аверьянов та генеральний директор данської компанії Hydrema Ян Вернер Йенсен підписали Меморандум про розуміння.

Компанії домовились, що "Пожмашина" підготує свої потужності для виробництва машин для розмінування компанії Hydrema. Виготовлятимуть HYDREMA910, яка давно стоїть на озброєнні країн НАТО.

"(Техніка — Delo.ua) зарекомендувала себе якнайкраще у найгарячіших точках світу, зокрема в Афганістані", — зауважують в "Пожмашині"

Підприємство А3ТЕХ-УКРАЇНА домовилось про виробництво обладнання за технологіями хорватської ДОК-ІНГ.

Cвоїм вторгненням РФ спричинила створення в Україні найбільшого мінного поля у світі. Площа замінування наразі складає 250 тисяч квадратних кілометрів. При цьому в країні безупинно проводять роботи з розмінування.