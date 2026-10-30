Монако виключили із "сірого списку" відмивання грошей: як князівство очистило репутацію

Монако було виключено зі списку країн, які перебувають під посиленим наглядом світового фінансового регулятора. Це стало можливим після суттєвого посилення боротьби з незаконними грошовими потоками та стало важливим поворотом для багатого середземноморського князівства.

Як пише Dilo, про це інформує Bloomberg.

Паризька Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) заявила, що Монако досягло достатнього прогресу у вирішенні недоліків свого фінансового режиму.

Крихітний податковий рай потрапив під особливу увагу в червні 2024 року, а разом із ним у п'ятницю із "сірого списку" також виключили Болгарію, Демократичну Республіку Конго та Кот-д'Івуар.

Рішення регулятора, ухвалене за консенсусом членів FATF на закритому пленарному засіданні в Парижі, має суттєвий вплив на економіку вилучених зі списку держав.

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев зазначив, що цей крок спростить закордонні та внутрішні платежі й розширить доступ до послуг іноземних банків. На тлі цих новин болгарський індекс блакитних фішок SOFIX зростав до 2120 пунктів, показуючи найкращі результати у світі цього року.

Представники урядів Конго та Кот-д'Івуару також підкреслили, що скасування обмежень зменшить вартість транскордонних транзакцій та підвищить загальну конкурентоспроможність їхніх економік.

Для Монако виключення зі списку є значною перемогою після критики за застарілу систему виявлення підозрілих операцій.

За часів принца Альбера II князівство приваблювало надбагатих людей світового рівня завдяки відсутності податку на прибуток та здобуло репутацію майданчика для заможних громадян.

Перебування у "сірому списку" гальмувало інвестиції та шкодило іміджу, тому влада ухвалила нові закони, залучила 80 фахівців до нового контролюючого органу AMSF та посилила перевірки клієнтів.

Зокрема, було оштрафовано UBS Group AG на 6 млн євро, накладено санкції на банк Julius Baer та фірми з ринку елітної нерухомості, а також у чотири рази зросла кількість вироків за відмивання коштів.

Нагадаємо, регулятори США наклали штраф у розмірі $1,21 млрд на Bank of America за невиявлення потенційного відмивання грошей та інших незаконних фінансових операцій. Банк не виявляв і не повідомляв про підозрілі операції, зокрема транзакції на $1 млрд, пов’язані з ризиками для національної безпеки та іншими незаконними фінансовими операціями.