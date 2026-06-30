У Монако стався вибух у будинку забудовника з України Вадима Єрмолаєва

Ввечері 29 червня у будинку бізнесмена з України Вадима Єрмолаєва стався вибух, він із партнеркою у важкому стані, також госпіталізовано їхнього 13-річного сина. Поліція розслідує теракт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Le Figaro.

За даними видання, внаслідок вибуху, що стався у будинку поблизу кордону з Францією у Монако, постраждали троє членів української родини.

Як стало відомо Le Figaro вибух пролунав близько 21:00 29 червня. Уряд Монако повідомив про щонайменше трьох поранених, двоє з яких перебувають у важкому стані. Прем'єр Крістоф Мірман заявив, що ймовірно стався теракт.

За інформацією Le Figaro, всі троє жертв — члени однієї родини. Обоє батьків, віком близько 50 років, перебувають у важкому стані, 13-річний підліток — у стабільному.

Видання заявило, що чоловік може бути «українським олігархом», а місцеве медіа News.MC стверджує, що жертвою теракту може бути підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який після початку повномасштабної війни РФ проти України оселився у Монако. Із грудня 2023 року він перебуває під санкціями РНБО.

Вадим Єрмолаєв перебував у своєму будинку разом зі своєю партнеркою та сином. Троє поранених були доставлені до Ніцци, що за 20 км від Монако: дорослі — до Університетської лікарні імені Пастера, а хлопець — до дитячої лікарні "Ленваль", уточнив речник уряду Монако.

Камери зафіксували, як невідомий заклав вибуховий пристрій

На камерах відеоспостереження було зафіксовано особу, яка залишала рюкзак у вестибюлі будинку. За даними BFMTV, на кадрах він був одягнений у бежеві штани та чорну куртку, а також мав на голові чорний капелюх, що приховував частину обличчя.

Чоловік одразу ж втік в напрямку сусіднього міста Босолей, а вибух пролунав у момент, коли інші люди заходили до будинку, але невідомо, чи саме вони були ціллю нападу. За словами Крістофа Мірмана, вибуховий пристрій, ймовірно, містив болти та металічні кульки.

Хто такий Вадим Єрмолаєв

Вадиму Єрмолаєву 58 років. За даними Forbes основними об’єктами його власності у Дніпрі були ТРЦ "МІСТ-сіті", "Каскад плаза", ТБЦ "Босфор". У грудні 2020 року бізнесмен почав зводити Ermolaev Center. Крім того, він відновив будівництво багатофункціонального комплексу "Брама" із торгово-діловим центром "Перехрестя".

Нерухомість – не єдина сфера діяльності Єрмолаєва. Його група "Алеф" виробляла газобетон, ПВХ-профілі, безшовні труби, дентальні імплантати і вирощувала елітні сорти яблук. У 2021 році його статки оцінювалися у $221 млн.