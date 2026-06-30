В Монако произошел взрыв в доме застройщика из Украины Вадима Ермолаева

Вечером 29 июня в доме бизнесмена из Украины Вадима Ермолаева произошел взрыв, он с партнершей в тяжелом состоянии, также госпитализирован их 13-летний сын. Полиция расследует теракт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Le Figaro .

По данным издания, в результате взрыва, произошедшего в доме у границы с Францией в Монако, пострадали трое членов украинской семьи.

Как стало известно, Le Figaro взрыв прогремел около 21:00 29 июня. Правительство Монако сообщило о по меньшей мере трех раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Премьер Кристоф Мирман заявил, что предположительно произошел теракт.

По информации Le Figaro, все трое жертв – члены одной семьи. Оба родителя в возрасте около 50 лет находятся в тяжелом состоянии, 13-летний подросток — в стабильном.

Издание заявило, что мужчина может быть «украинским олигархом», а местное медиа News.MC утверждает, что жертвой теракта может быть подсанкционный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, после начала полномасштабной войны РФ против Украины поселившийся в Монако. С декабря 2023 г. он находится под санкциями СНБО.

Вадим Ермолаев находился в своем доме вместе со своей партнершей и сыном. Трое раненых были доставлены в Ниццу в 20 км от Монако: взрослые — в Университетскую больницу имени Пастера, а парень — в детскую больницу "Ленваль", уточнил представитель правительства Монако.

Камеры зафиксировали, как неизвестное заложило взрывное устройство

На камерах видеонаблюдения было зафиксировано лицо, оставляющее рюкзак в вестибюле дома. По данным BFMTV, на кадрах он был одет в бежевые брюки и черную куртку, а также имел на голове черную шляпу, скрывавшую часть лица.

Мужчина сразу же убежал в направлении соседнего города Босолей, а взрыв прогремел в момент, когда другие люди заходили в дом, но неизвестно, были ли они целью нападения. По словам Кристофа Мирмана, взрывное устройство, вероятно, содержало болты и металлические шарики.

Кто такой Вадим Ермолаев

Вадиму Ермолаеву 58 лет. По данным Forbes, основными объектами его собственности в Днепре были ТРЦ "МОСТ-сити", "Каскад плаза", ТБЦ "Босфор". В декабре 2020 года бизнесмен начал возводить Ermolaev Center. Кроме того, он возобновил строительство многофункционального комплекса "Брама" с торгово-деловым центром "Перекресток".

Недвижимость – не единственная область деятельности Ермолаева. Его группа "Алеф" производила газобетон, ПВХ-профили, бесшовные трубы, дентальные имплантаты и выращивала элитные сорта яблок. В 2021 году его состояние оценивалось в $221 млн.