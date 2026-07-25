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Потери врага по состоянию на 25 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 450 россиян
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 450 россиян / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 450 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1613 сутки полномасштабной войны составляют 1 437 550 человек.

Потери России в войне на 25 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 437 550 (+1 450) человек,
  • танков – 12 208 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин – 25 011 (+11) ед.
  • артиллерийских систем – 46 724 (+78) ед.
  • РСЗО – 1 968 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1518 (+2) ед.
  • самолетов – 439 (+0) ед.
  • вертолетов – 354 (+0) ед.
  • наземных робототехнических комплексов – 2023 (+17) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 426 836 (+1 596) ед.
  • крылатые ракеты – 4 943 (+5) ед.
  • корабли/катера – 34 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 125 358 (+571) ед.
  • специальная техника – 4462 (+8) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 25 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбита/подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 127 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 25 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях. Ракета Х-59 цели не достигла.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко