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Потери врага по состоянию на 25 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 450 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1613 сутки полномасштабной войны составляют 1 437 550 человек.
Потери России в войне на 25 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 июля потеряла:
- личного состава – около 1 437 550 (+1 450) человек,
- танков – 12 208 (+7) ед.
- боевых бронированных машин – 25 011 (+11) ед.
- артиллерийских систем – 46 724 (+78) ед.
- РСЗО – 1 968 (+0) ед.
- средства ПВО – 1518 (+2) ед.
- самолетов – 439 (+0) ед.
- вертолетов – 354 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 2023 (+17) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 426 836 (+1 596) ед.
- крылатые ракеты – 4 943 (+5) ед.
- корабли/катера – 34 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 125 358 (+571) ед.
- специальная техника – 4462 (+8) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбита/подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 127 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях. Ракета Х-59 цели не достигла.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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