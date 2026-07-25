Потери врага по состоянию на 25 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 450 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1613 сутки полномасштабной войны составляют 1 437 550 человек.

Потери России в войне на 25 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 июля потеряла:

личного состава – около 1 437 550 (+1 450) человек,

танков – 12 208 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 25 011 (+11) ед.

артиллерийских систем – 46 724 (+78) ед.

РСЗО – 1 968 (+0) ед.

средства ПВО – 1518 (+2) ед.

самолетов – 439 (+0) ед.

вертолетов – 354 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов – 2023 (+17) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 426 836 (+1 596) ед.

крылатые ракеты – 4 943 (+5) ед.

корабли/катера – 34 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 125 358 (+571) ед.

специальная техника – 4462 (+8) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбита/подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 127 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях. Ракета Х-59 цели не достигла.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.