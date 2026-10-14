Bank of America оштрафували на $1,21 млрд через підозрілі операції: які порушення виявили

Регулятори США наклали штраф у розмірі $1,21 млрд на Bank of America за невиявлення потенційного відмивання грошей та інших незаконних фінансових операцій.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

За що оштрафували банк

Міністерство фінансів США заявило, що банк не виявляв і не повідомляв про підозрілі операції, зокрема транзакції на $1 млрд, пов’язані з ризиками для національної безпеки та іншими незаконними фінансовими операціями.

"Коли банк такого розміру не виконує своїх зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей та санкцій, наслідки виходять далеко за межі його власних стін", — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

У межах санкцій Управління контролера валютного ринку США стягнуло з банку $750 млн — найбільший штраф в історії цього регулятора. Причиною стали недоліки в програмі протидії відмиванню грошей, які банк не усунув після наглядового розпорядження 2024 року.

Ще $11,6 млн банк має сплатити Управлінню контролю за іноземними активами США за понад 400 імовірних порушень санкційних програм. За даними відомства, банк обробляв платежі, що порушували санкції, зокрема щодо Росії та Ірану.

Як штраф вплине на прибуток

У Bank of America заявили, що одноразові витрати на $1,2 млрд зменшать чистий прибуток за третій квартал приблизно на 17 центів на акцію. Банк також повідомив про інвестиції в технології та персонал для боротьби з фінансовими злочинами.

За умовами регуляторного розпорядження банк має залучити незалежну компанію для перевірки минулих транзакцій, виявити пропущені підозрілі операції та повідомити про них Мережу боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN).

Після оголошення штрафу акції Bank of America впали на 2,7% у торгах після закриття біржі. Аналітики також висловили занепокоєння щодо впливу штрафу на настрої інвесторів і подальший викуп акцій банком.

Нагадаємо, США посилили тиск на фінансову мережу A7, яку використовували для обходу санкцій та переміщення коштів через міжнародну фінансову систему.