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Bank of America оштрафовали на $1,21 млрд из-за подозрительных операций: какие нарушения обнаружили

отделение Bank of America в Чикаго
Отделение Bank of America в Чикаго / Википедия

Регуляторы США наложили штраф в размере $1,21 млрд на Bank of America за необнаружение потенциального отмывания денег и других незаконных финансовых операций.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

За что оштрафовали банк

Министерство финансов США заявило, что банк не обнаруживал и не сообщал о подозрительных операциях, в том числе транзакциях на $1 млрд, связанных с рисками для национальной безопасности и другими незаконными финансовыми операциями.

"Когда банк такого размера не выполняет своих обязательств по борьбе с отмыванием денег и санкций, последствия выходят за рамки его собственных стен", — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

В рамках санкций Управление контролера валютного рынка США взыскало с банка $750 млн — самый большой штраф в истории этого регулятора. Причиной послужили недостатки в программе противодействия отмыванию денег, которые банк не устранил после надзорного распоряжения 2024 года.

Еще $11,6 млн банк должен оплатить Управлению контроля за иностранными активами США за более чем 400 возможных нарушений санкционных программ. По данным ведомства, банк обрабатывал нарушавшие санкции платежи, в частности в отношении России и Ирана.

Как штраф повлияет на прибыль

В Bank of America заявили, что единовременные расходы на $1,2 млрд снизят чистую прибыль за третий квартал примерно на 17 центов на акцию. Банк также сообщил об инвестициях в технологии и персонал по борьбе с финансовыми преступлениями.

По условиям регуляторного распоряжения банк должен привлечь независимую компанию для проверки прошлых транзакций, выявить пропущенные подозрительные операции и сообщить о них Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

После оглашения штрафа акции Bank of America упали на 2,7% в торгах после закрытия биржи. Аналитики также выразили обеспокоенность влиянием штрафа на настроения инвесторов и последующий выкуп акций банком.

Напомним, США усилили давление на финансовую сеть A7, которую использовали для обхода санкций и перемещения средств через международную финансовую систему.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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