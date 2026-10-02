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Новости
Дата публикации

США ввели санкции против сети A7, через которую РФ отмывала миллиарды

криптовалюта
США ввели санкции против сети A7

США усилили давление на связанную с Россией теневую финансовую сеть A7, используемую для обхода санкций и перемещения средств через международную финансовую систему. OFAC внесло сеть в санкционный список как значительную транснациональную преступную организацию, а FinCEN предложило ограничить сделки, связанные с ее субагентами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства финансов США.

По данным FinCEN, субагенты A7 с января 2025 года по июнь 2026 года обработали более $17 млрд в разных странах мира. Сама сеть была создана для маскировки платежей, связанных с подсанкционными секторами и лицами, под обычную коммерческую деятельность. Ее использовали не только российские структуры, но и Иран, в частности Корпус стражей исламской революции.

В сети заявляли, что по состоянию на январь 2026 года она обрабатывала более 2 тыс. транзакций в день на общую сумму свыше 7,5 трлн рублей или около $91,5 млрд. Это, по ее собственным оценкам, соответствовало примерно 13% внешнеторговых операций России в 2025 году.

Для проведения платежей A7 использовала компании в третьих странах, поддельные торговые документы, записи об импорте и экспорте, а также ложные описания товаров. Так санкционные или незаконные платежи маскировались под обычные коммерческие операции.

Отдельные субагенты сети также использовались для сделок, связанных с продажей иранской нефти и закупкой оружия. Один из них получил почти $140 млн от структур, причастных к обходу санкций Ираном, другой перечислил около $1,6 млн компании, связанной с закупкой оружия.

После решения OFAC все имущество и части в собственности A7, находящиеся в США или под контролем американских лиц, блокируются. Ограничения также распространяются на компании, принадлежащие на 50% и более заблокированным лицам. Финансовые учреждения и другие компании, производящие определенные операции с такими структурами, также могут попасть под санкционный риск.

  Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона сумела обойти международные санкции и отключения от системы SWIFT, проведя транзакции почти на 7 млрд долларов через ведущие западные и азиатские банки. Значительная часть средств была направлена на закупку товаров двойного назначения для военных и спецслужб РФ.

Автор:
Татьяна Гойденко

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