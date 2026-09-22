Обход санкций на 7 млрд долларов: РФ отмывала деньги через западные банки на нужды армии

Российская сторона сумела обойти международные санкции и отключения от системы SWIFT, проведя транзакции почти на 7 млрд долларов через ведущие западные и азиатские банки. Значительная часть средств была направлена на закупку товаров двойного назначения для военных и спецслужб РФ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на расследование Financial Times.

Схему организовала российская криптокомпания A7, которую контролируют беглый молдавский олигарх-беглец Илан Шор (51%) и банк российского оборонно-промышленного комплекса "Пробизнесбанк" (49%). Предприятие выпускает стейблкоин A7A5, имеющий в России официальный статус цифрового актива.

Чтобы получить прямой доступ к сети SWIFT и традиционному банкингу, организаторы создали сеть из сотен фиктивных компаний в различных юрисдикциях (в том числе 61 в ОАЭ, 87 в Гонконге, 16 в Кыргызстане и 14 в Индонезии), из которых по меньшей мере 100 фирм непосредственно осуществляли.

Для маскировки платежей посредники массово подрабатывали счета и использовали тысячи печатей посторонних юридических лиц, а при закупке товаров подменяли таможенные коды подсанкционного оборудования.

Что покупали и какие банки задействовали

Через подставные структуры Россия оплачивала необходимое для военных нужд техническое обеспечение:

металлообрабатывающие станки с ЧПУ стоимостью 1,77 млн евро приобрели для компании "Интерконсул", курируемой российской военной разведкой ГРУ (предприятие попало под британские санкции в 2026 году);

партию из 500 приборов ночного видения стоимостью 3,6 млн юаней (около 510 тыс. долларов);

крупнейшим плательщиком выступила государственная "Торговая компания Кыргызской Республики", созданная Минэкономики страны в конце 2024 года и ликвидированная в феврале 2026 года, через которую провели 2,5 млрд долларов.

В общем, через банковские системы средства проходили через счета в First Abu Dhabi Bank (свыше 1,8 млрд долларов), гонконгских филиалах британского Standard Chartered (1,1 млрд долларов) и сингапурского DBS (273 млн долларов).

Меньшие суммы попадали клиентам немецкого Deutsche Bank (около 18 млн. долларов) и американского Citigroup (74 млн. долларов), также в цепях принимали участие счета в JPMorgan Chase. Главным каналом распределения финансов внутри ЕС была компания Венгрии.

Впоследствии банки начали блокировать подозрительные счета из-за обнаружения поддельной документации, а Великобритания наложила санкции на A7 еще в мае 2025 года. Однако масштабы утечки указывают, что реальный объем операций может быть значительно больше. В архивах зафиксированы данные о еще 17,5 тыс. неидентифицированных платежах и выпуске векселей более чем на 20 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянам грозит массовая блокировка активов в самом популярном стейблокине USDT. Эмитент криптовалюты Tether Limited сохраняет полный контроль над выпущенными токенами и может замораживать средства по указанию властей США.