Минобороны допустило к использованию в ВСУ 650 новых беспилотных комплексов

С начала 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны 650 беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Большинство из них было произведено в Украине.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Какие дроны добавили в арсенал

Больше среди новых образцов — ударных БпЛА коптерного типа: их кодифицировали 238. Такие дроны используют для поражения живой силы и техники противника на передовой.

Еще 231 БпЛА имеет оптоволоконный канал управления. Такие дроны менее зависимы от работы средств радиоэлектронной борьбы.

Также к использованию допустили 42 дрона-перехватчика. Их применяют для уничтожения вражеских беспилотников.

Дроны для ударов в тылу

Отдельно Минобороны кодифицировало 32 ударных БпЛА класса middle strike. Они предназначены для ударов по объектам в оперативном тылу, в частности, для поражения логистики.

Еще 9 ударных дронов deep strike были допущены к использованию в Силах обороны. Они предназначены для нанесения ударов на большем расстоянии вглубь территории противника.

По данным ведомства, речь идет о 650 беспилотных авиационных комплексах, допущенных к использованию с начала года.

Напомним, в августе арсенал ВСУ пополнил первый отечественный реактивный перехватчик дронов Alexa Spatium. Новый беспилотник создан для уничтожения вражеских дронов-камикадзе, а также разведывательных аппаратов и вертолетов.