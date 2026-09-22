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Новости
Дата публикации

Минобороны допустило к использованию в ВСУ 650 новых беспилотных комплексов

БПЛА, военный ВСУ
650 новых дронов получили допуск для Сил обороны / Сухопутные войска ВСУ

С начала 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны 650 беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Большинство из них было произведено в Украине.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Какие дроны добавили в арсенал

Больше среди новых образцов — ударных БпЛА коптерного типа: их кодифицировали 238. Такие дроны используют для поражения живой силы и техники противника на передовой.

Еще 231 БпЛА имеет оптоволоконный канал управления. Такие дроны менее зависимы от работы средств радиоэлектронной борьбы.

Также к использованию допустили 42 дрона-перехватчика. Их применяют для уничтожения вражеских беспилотников.

Дроны для ударов в тылу

Отдельно Минобороны кодифицировало 32 ударных БпЛА класса middle strike. Они предназначены для ударов по объектам в оперативном тылу, в частности, для поражения логистики.

Еще 9 ударных дронов deep strike были допущены к использованию в Силах обороны. Они предназначены для нанесения ударов на большем расстоянии вглубь территории противника.

По данным ведомства, речь идет о 650 беспилотных авиационных комплексах, допущенных к использованию с начала года.

Напомним, в августе арсенал ВСУ пополнил первый отечественный реактивный перехватчик дронов Alexa Spatium. Новый беспилотник создан для уничтожения вражеских дронов-камикадзе, а также разведывательных аппаратов и вертолетов.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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