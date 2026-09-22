Иран готов снова открыть Ормузский пролив, если США ослабят военное давление — Reuters

Иран может восстановить судоходство в Ормузском проливе через семь дней, если Соединенные Штаты прекратят военное давление и снимут блокаду портовых зон.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Иран предлагает переговоры

По словам иранского чиновника, США должны официально заявить о готовности разрешать ситуацию по дипломатическому пути и согласовать дальнейшие шаги. Иранская делегация находится в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН и, по его словам, имеет полномочия возобновить дипломатические контакты с США.

"США должны объявить, что они хотят решить этот вопрос по дипломатическому пути, сделать это официальным, а затем согласовать график дальнейшего развития этого процесса", — заявил он.

Иранский чиновник также сообщил, что предложение Тегерана по прекращению военных действий передали США через посредников 16 сентября. Детали возможного соглашения, по его словам, могут быть обсуждены в Нью-Йорке с участием посредников.

Что происходит с проливом

В воскресенье центральное военное командование Ирана заявило, что получило информацию о подготовке США к возобновлению военных операций при поддержке стран региона. Тегеран предупредил ответ на такие действия.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторник отправился из Тегерана в Нью-Йорк. По информации Reuters, встречи с президентом США Дональдом Трампом в штаб-квартире ООН не запланированы.

По словам представителя Ирана, его страна готова вернуться в дипломатию, если Вашингтон предпримет конкретные шаги.

Напомним, в конце августа Иран и Оман договорились создать общий временный навигационный коридор через Ормузский пролив и совместно очистить его от мин. Решение должно обеспечить безопасное возобновление движения судов, значительно сократившегося после начала войны.