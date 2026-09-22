Іран готовий знову відкрити Ормузьку протоку, якщо США послаблять військовий тиск – Reuters

Іран може відновити судноплавство в Ормузькій протоці за сім днів, якщо Сполучені Штати припинять військовий тиск і знімуть блокаду портових зон.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters, з посиланням на власні джерела.

Іран пропонує переговори

За словами іранського чиновника, США мають офіційно заявити про готовність вирішувати ситуацію дипломатичним шляхом і погодити подальші кроки. Іранська делегація перебуває в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН і, за його словами, має повноваження відновити дипломатичні контакти зі США.

"США повинні оголосити, що вони хочуть вирішити це питання дипломатичним шляхом, зробити це офіційним, а потім узгодити графік подальшого розвитку цього процесу", — заявив він.

Іранський урядовець також повідомив, що пропозицію Тегерана щодо припинення воєнних дій передали США через посередників 16 вересня. Деталі можливої угоди, за його словами, можуть обговорити в Нью-Йорку за участю посередників.

Що відбувається з протокою

У неділю центральне військове командування Ірану заявило, що отримало інформацію про підготовку США до відновлення військових операцій за підтримки країн регіону. Тегеран попередив про відповідь на такі дії.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан у вівторок вирушив із Тегерана до Нью-Йорка. За інформацією Reuters, зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у штаб-квартирі ООН не заплановано.

За словами представника Ірану, його країна готова повернутися до дипломатії, якщо Вашингтон зробить конкретні кроки.

Нагадаємо, наприкінці серпня Іран та Оман домовилися створити спільний тимчасовий навігаційний коридор через Ормузьку протоку та спільно очистити її від мін. Рішення має забезпечити безпечне відновлення руху суден, який значно скоротився після початку війни.