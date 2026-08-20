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США створили коридор через Ормузьку протоку: ним щоночі проходять до 20 танкерів

танкер
Щоночі через Ормуз проходять до 20 танкерів / Depositphotos

Американські військові організували коридор через південну частину Ормузької протоки. Ним щоночі проходять 15–20 танкерів. Це дозволяє експортувати на світовий ринок близько 10 мільйонів барелів нафти на добу, що становить приблизно половину довоєнного обсягу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Аxios.

Як працює маршрут

Управління операцією здійснює робоча група зі штаб-квартири армії США у Форт-Брегзі, штат Північна Кароліна. Координація відбувається спільно з партнерами з Перської затоки.

Військові щодня формують графік руху суден. Порожні танкери заходять з Аравійського моря в затони Перської затоки під завантаження, а заповнені кораблі виходять у зворотному напрямку. Рух відбувається чітко сформованими колонами у визначені часові інтервали.

Винищувачі Повітряних сил США забезпечують прикриття суден від іранських крилатих ракет і безпілотників.

"Ми контролюємо південну частину Ормузької протоки вже два місяці. Корпус вартових Ісламської революції може бути проблемою, але вони не контролюють протоку. Ми контролюємо", — сказав американський чиновник, який безпосередньо знає про операцію.

Іран втратив можливості стеження

Проведення операції стало можливим після двотижневої кампанії Центрального командування США, яка пошкодила радіолокаційні системи Ірану. Іранські військові втратили можливість повноцінно моніторити південний канал. Орієнтація іранських сил обмежується кількома відновленими радарами та спостерігачами на катерах.

Через брак точних даних іранська сторона запускає ракети та дрони в орієнтовному напрямку руху суден. Американські сили перехоплюють ці цілі. Зокрема, протягом цього тижня війська США збили вісім іранських безпілотників та дві крилаті ракети.

"З Ормузької протоки видобуває величезна кількість нафти... Вони марнують час. Переговори з ними – це марна трата часу... Іранці ще мають певну опірність, але загалом вони є лише оболонкою самих себе", – заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що судна масово вимикають радари в Ормузькій протоці на тлі ескалації та воєнних дій. Комерційні танкери почали курсувати стратегічним коридором у режимі радіомовчання для захисту від ударів.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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