Кредити до 1 млрд грн, оренда держмайна та безпека: уряд готує нові заходи для підтримки бізнесу

Уряд готує низку заходів для підтримки українського бізнесу на тлі посилення російських атак на підприємства та цивільну інфраструктуру. Зокрема, підприємствам планують запропонувати пільгові кредити до 1 млрд грн на поповнення обігових коштів, спростити доступ до державного майна та врегулювати роботу бізнесу під час тривалих повітряних тривог.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Які заходи готує уряд

Російські удари по українському бізнесу та цивільній інфраструктурі посилюються, тому уряд спільно з РНБО за дорученням президента готує низку невідкладних рішень. Їхня мета - забезпечити безперебійне постачання українцям продуктів харчування, ліків та інших необхідних товарів.

На розширеній нараді за участю представників великого ритейлу, Офісу президента, АМКУ, Державної митної служби, Фонду держмайна та інших відомств обговорили три основні напрямки підтримки бізнесу.

1. Пільгові кредити до 1 млрд грн

Уряд готує програму пільгового кредитування для поповнення обігових коштів. Одне підприємство або група компаній зможе залучити до 1 млрд грн, при цьому держава компенсуватиме 5% від ринкової ставки.

Кошти, зокрема, можна буде спрямувати на закупівлю товарів, необхідних для забезпечення стабільних поставок.

2. Пріоритетна оренда державного майна

Підприємцям планують спростити доступ до державних активів. Зокрема, бізнес матиме першочергове право орендувати майно, яке Фонд державного майна виставляє на аукціони.

Такий механізм має допомогти компаніям швидше відновлювати роботу після ударів по виробничих приміщеннях, складах та офісах.

3. Робота бізнесу під час повітряних тривог

Уряд також ухвалив рекомендації щодо роботи підприємств під час повітряних тривог з урахуванням диференційованого оповіщення. Це має дозволити не зупиняти постачання товарів через тривалі сигнали повітряної небезпеки.

Водночас робота бізнесу повинна враховувати вимоги безпеки. Підприємствам дали три місяці на облаштування укриттів або безпечних просторів у місцях надання послуг.

За словами урядовців, комплекс цих заходів має допомогти зберегти робочі місця, податкові надходження та стабільне забезпечення населення необхідними товарами.

Нагадаємо, 3 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

З-поміж іншого, уряд запровадив два рівні повітряної тривоги – "жовтий" і "червоний". Він рекомендував владі Києва забезпечити повну роботу метро за "жовтого" рівня.

7 вересня мер столиці Віталій Кличко повідомив, що зміни стосовно транспорту почнуть працювати з 10 вересня.