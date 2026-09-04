В Україні запровадили два рівні тривог та скоротили тривалість комендантської години у Києві

3 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, запровадивши два рівні тривоги, спростивши роботу київського метро та зменшивши комендантську годину у столиці.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, ухвалено такі рішення:

1. Вводиться розділення повітряних тривог за рівнем небезпеки:

«Жовтий» (атака дронів): економіка та бізнес зможуть продовжувати роботу, але за умови суворого дотримання безпеки та доступу персоналу й відвідувачів до укриттів. Уряд дав підприємцям три місяці, щоб забезпечити такий доступ там, де його ще немає.

економіка та бізнес зможуть продовжувати роботу, але за умови суворого дотримання безпеки та доступу персоналу й відвідувачів до укриттів. Уряд дав підприємцям три місяці, щоб забезпечити такий доступ там, де його ще немає. «Червоний» (ракетна або комбінована загроза): обов’язкова зупинка роботи та перехід людей в укриття.

2. Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро у Києві за жовтого рівня тривоги та, за необхідності, збільшувати кількість наземного транспорту.

3. У Києві місцевій владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години та встановити її з 01:00 до 05:00 (зараз – з 00:00 до 05:00).

Крім того, Кабмін доручив прискорити встановлення додаткових мобільних укриттів у громадах для захисту людей від уламків.

"Мета всіх цих змін — захистити людей і водночас не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу міст, економіки та критичної інфраструктури", - пояснив Корецький.

2 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до оновлення системи оповіщення про повітряні загрози та зміни умов роботи громадського транспорту під час тривог і скорочення комендантської години у Києві.

Уряд та місцева влада спільно з військовими та правоохоронцями мають встановити чіткі критерії, за якими держустанови, бізнес, ТРЦ і соціальні об'єкти зможуть легально й безпечно продовжувати роботу під час жовтого рівня тривоги (нальоту дронів).