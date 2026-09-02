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Жовтий і червоний рівні тривоги: як за новими правилами працюватимуть школи, ТРЦ і транспорт

тривога
Уряд запровадив два рівні тривоги

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький доповів президенту Володимиру Зеленському про підготовку заходів реагування на зміну російської тактики ударів по Україні, а саме — на застосування дронів для виснаження цивільного життя та звичної економічної активності. 

Як пише Dilo, за підсумками доповіді президент повідомив про оновлення безпекових алгоритмів.

Жовтий і червоний рівні тривоги

В Україні оновлять системи оповіщення про загрозу, запровадивши два рівні — жовтий та червоний. Генеральний штаб і Повітряні Сили ЗСУ разом із урядом, Міноборони, МВС та ДСНС у щотижневому режимі визначатимуть показники для їхнього оголошення.

Базово жовтий рівень означатиме наліт дронів, а червоний — ракетну небезпеку, загрозу балістичних атак або масовані обстріли.

Відповідно до рівня загрози змінять і звукові сигнали сирени. Наразі вже скасовано повторний запуск сирени на позначення відбою — сигнал лунатиме лише на початку тривоги.

Президент доручив також опрацювати більш чітку географічну диференціацію тривог, щоб оголошення тривоги та реагування було саме в тій частині місцевості, де об’єктивно є загроза.

Правила роботи для бізнесу 

Уряд та місцева влада спільно з військовими та правоохоронцями мають встановити чіткі критерії, за якими держустанови, бізнес, ТРЦ і соціальні об'єкти зможуть легально й безпечно продовжувати роботу під час жовтого рівня тривоги (нальоту дронів).

Паралельно буде оновлено нормативи розташування укриттів, зокрема мобільних та модульних конструкцій у містах і на об'єктах інфраструктури.

Прем’єр-міністру доручено підготувати заходи підтримки для бізнесу, що дозволять оперативно масштабувати розміщення таких безпекових приміщень.

Зміни в Києві

У столиці переглянуть алгоритми роботи громадського транспорту під час тривог. Зокрема, під час жовтого рівня Сирецько-Печерська лінія метрополітену (зелена гілка) працюватиме повністю.

Крім того, місто суттєво збільшить кількість одиниць наземного транспорту для компенсації зупинок на Святошинсько-Броварській гілці та дублювання маршруту між станціями "Лісова" та "Дніпро".

У Києві також скоротять тривалість комендантської години. Владам інших регіонів і міст запропонують переглянути відповідні часові межі з урахуванням безпекових потреб і роботи місцевого бізнесу.

Освіта та медицина 

Правила функціонування шкіл та дитячих садочків залишаться незмінними для збереження стабільного освітнього процесу.

Водночас Кабмін передбачить додаткову фінансову підтримку медичних закладів для збереження належного рівня роботи державної та комунальної медицини.

Для вчасного оновлення заходів захисту запроваджується щотижневий режим аудиту наявних алгоритмів реагування, а також постійні консультації між урядом, місцевою владою, військовими та бізнесом.

Нагадаємо, Рада оборони Києва ухвалила звернення до Кабінету Міністрів щодо оновлення чинних безпекових протоколів, аби адаптувати життєдіяльність столиці до сучасних умов. Місто пропонує переглянути кілька ключових напрямів, зокрема правила руху транспорту мостами під час повітряних тривог, графік комендантської години та алгоритми роботи міських служб і бізнесу.

Автор:
Тетяна Бесараб

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