Повітряна тривога і транспорт: що змінюється для пасажирів?

Із серпня 2022 року діяло правило, яке багатьох дратувало: під час повітряної тривоги весь наземний транспорт зупинявся, пасажири мали залишити салон і пройти до укриття. Місто фактично завмирало при кожному сигналі. Читайте на Delo.ua , як тепер працює громадський транспорт Києва під час тривог, що залишилося без змін та на що звертати увагу пасажирам.

Як тепер працює наземний транспорт під час тривоги

Рішення про зміну порядку роботи транспорту ухвалила 18 березня 2025 року Рада оборони міста Києва, після консультацій із військовими, правоохоронцями та Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Нові правила стосуються як комунального перевізника КП «Київпастранс», так і приватних перевізників. Алгоритм дій такий:

транспортний засіб зупиняється біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху, у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху;

водій оголошує про можливість залишити салон та продовжити поїздку в укритті;

пасажири, які бажають вийти, можуть це зробити, і за потреби їм нададуть допомогу;

після висадки охочих транспорт продовжує рух за маршрутом.

Важливий нюанс: водій також має право самостійно прийняти рішення пройти до укриття на час тривоги. Тобто продовження руху вже не обов'язок, а загальне правило з можливістю індивідуального рішення з боку водія.

Що залишилося без змін

Київський метрополітен працює в попередньому режимі. «Червона» та «зелена» гілки під час тривог не курсують між берегами міста, їхні маршрути частково проходять наземною частиною. «Синя» гілка працює безперервно, оскільки всі її станції розташовані під землею.

Як це працювало раніше

З 1 серпня 2022 року діяло правило повної зупинки транспорту під час тривоги. Пасажири залишали салон і прямували до найближчого укриття, адресу якого можна було знайти на мапі офіційного порталу Києва або у застосунку «Київ Цифровий». Після відбою тривоги водій мав чекати пасажирів 10 хвилин. Ті, хто не встиг повернутися, могли скористатися наступним транспортом без повторної оплати.

Кияни неодноразово виступали проти повної зупинки: перша петиція з вимогою не зупиняти транспорт під час тривог з'явилася на сайті Київради вже 3 серпня 2022 року, в день введення нових правил. Транспортна комісія Київради її підтримала ще у серпні того ж року, але міський голова Кличко повідомив, що рішення Ради оборони залишається чинним до поліпшення безпекової ситуації.

Варто зазначити, що попередній варіант документа, який виносили на розгляд Ради оборони, передбачав інше рішення: право зупинятися чи продовжувати рух мав приймати сам водій.

За результатом обговорення документ відправили на доопрацювання. І підсумкова версія закріпила більш чітку процедуру з обов'язковою зупинкою біля укриття та подальшим рухом за маршрутом.

На що звертати увагу пасажирам

Міська влада закликає киян та гостей столиці залишатися уважними і за можливості під час тривоги використовувати укриття. Рішення залишитися в транспорті або вийти за кожним пасажиром. Адреси найближчих укриттів доступні на офіційному порталі Києва та у застосунку «Київ Цифровий».