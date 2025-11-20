Нові станції метро в Києві: план розвитку Київського метрополітену до 2030 року

Київський метрополітен стоїть на порозі масштабної трансформації, яка має кардинально змінити транспортну доступність столиці протягом найближчих років. Попри складні реалії воєнного часу та обмеженість бюджетних ресурсів, міська влада продовжує стратегічне планування розвитку підземної транспортної мережі. Нові станції метро в Києві мають з'єднати віддалені житлові масиви з центром міста, суттєво розвантажити перевантажені маршрути наземного транспорту та створити сучасну інтегровану систему міської мобільності. Редакція Delo.ua проаналізувала офіційні плани розвитку та з'ясувала, які саме проєкти можуть реалізуватися до 2030 року.

Подільсько-Вигурівська лінія: найочікуваніший проєкт десятиліття

Четверта лінія Київського метрополітену залишається найамбітнішим та найбільш суспільно очікуваним інфраструктурним проєктом столиці. За офіційними планами Департаменту транспортної інфраструктури, будівництво здійснюватиметься поетапно з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

Перший пріоритетний етап передбачає введення в експлуатацію ділянки від станції метро "Глибочицька" до станції метро "Райдужна" з технічним відгалуженням у напрямку густонаселеного житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Ця ділянка має стратегічне значення для сотень тисяч киян, які щодня витрачають години на дорогу наземним транспортом. Ключові етапи розбудови Подільсько-Вигурівської лінії передбачають:

Етап 1 : ділянка від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням на Троєщину;

Етап 2 : продовження від станції "Райдужна" до вулиці Братиславської з будівництвом електродепо;

Етап 3 : ділянка від станції "Глибочицька" до Солом'янської площі через центр міста;

Етап 4 : завершення відгалуження у напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина;

Етап 5 : продовження від Солом'янської площі до Кільцевої дороги з новим електродепо;

Подільський мостовий перехід: міст для метро та автомобілів

Унікальність проєкту полягає в тому, що Подільський мостовий перехід розрахований на сумісний рух підземного та наземного транспорту. У верхньому ярусі естакад та мостових споруд передбачено влаштування сучасного автомобільного проїзду по три смуги руху в кожному напрямку, що значно розвантажить інші мости через Дніпро.

Нижній ярус спеціально спроєктований та будується під рух Київського метрополітену з розрахунком на рухомий склад із шести вагонів. Це дозволить забезпечити високу пропускну здатність лінії та комфортні умови для пасажирів у години пік.

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, замовником будівництва масштабного об'єкта "Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро у Києві" виступає Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд", яке координує всі технічні та фінансові аспекти реалізації проєкту.

Станції, що вже готові: невидимий прогрес

Попри воєнний стан та об'єктивні фінансові обмеження, будівництво нових станцій метро Києва повільно, але послідовно продовжується. Деякі об'єкти вже практично завершені в основних конструкціях і чекають на фінальне оздоблення та технічне оснащення.

В основних несучих конструкціях повністю побудовано передбачену під рух метрополітену естакаду на Рибальському півострові та станцію метрополітену "Суднобудівна" з сучасним архітектурним дизайном. Завершено будівництво лівоповоротного з'їзду з Подільського мостового переходу на вулицю Набережно-Рибальську.

Також закінчено спорудження основного мосту через річку Дніпро у складі проєкту, естакаду на мальовничому Трухановому острові та станцію метрополітену "Труханів острів", яка стане однією з найбільш живописних у системі київського метро. Побудовано міст через затоку Десенка, естакаду в історичному урочищі Горбачиха та станцію метрополітену "Затока Десенка".