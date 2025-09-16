Метро на Троєщину: триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва

Подільський мостовий перехід вже сьогодні з’єднує лівий і правий береги Києва. Водночас він має стратегічне значення для подальшої організації транспортної мобільності міста.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що наступним етапом стане будівництво з’їзду на Поділ. Це дозволить розвантажити транспортні потоки та зробить пересування містом більш комфортним.

Метро на Троєщину

Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці.

Проєкт передбачає будівництво ділянки від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна". Лінія включатиме станції "Глибочицька", "Подільська", "Райдужна" та 3 станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".

Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі.

В КМДА повідомили, що наразі вже виконали частину підготовчих робіт. Після будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину.

Нагадаємо, будівництво метро на Виноградар у Києві відновилося в листопаді 2024 року після кількарічної перерви. Новим підрядником замість Київметробуду стала група "Автострада". Кінцевий термін будівництва метро планується на 1 квартал 2027 року.