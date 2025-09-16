Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,50

+0,10

Готівковий курс:

USD

41,25

41,17

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Метро на Троєщину: триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва

Подільський мостовий перехід
Фото: wikipedia.org

Подільський мостовий перехід вже сьогодні з’єднує лівий і правий береги Києва. Водночас він має стратегічне значення для подальшої організації транспортної мобільності міста.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що наступним етапом стане будівництво з’їзду на Поділ. Це дозволить розвантажити транспортні потоки та зробить пересування містом більш комфортним.

Метро на Троєщину

Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці.

Проєкт передбачає будівництво ділянки від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна". Лінія включатиме станції "Глибочицька", "Подільська", "Райдужна" та 3 станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".

Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі.

В КМДА повідомили, що наразі вже виконали частину підготовчих робіт. Після будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину.

Нагадаємо, будівництво метро на Виноградар у Києві відновилося в листопаді 2024 року після кількарічної перерви. Новим підрядником замість Київметробуду стала група "Автострада". Кінцевий термін будівництва метро планується на 1 квартал 2027 року.

Автор:
Світлана Манько