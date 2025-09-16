Метро на Троещину: идет подготовка к реализации первого этапа строительства

Подольский мостовой переход уже сегодня соединяет левый и правый берега Киева. В то же время, он имеет стратегическое значение для дальнейшей организации транспортной мобильности города.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Киевской городской государственной администрации.

Следующим этапом станет строительство съезда на Подол. Это позволит разгрузить транспортные потоки и сделает передвижение по городу более комфортным.

Метро на Троещину

Параллельно идет подготовка к реализации первого этапа строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена, соединяющей левый и правый берега столицы.

Проект предусматривает строительство участка от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная". Линия будет включать станции "Глубочицкая", "Подольская", "Радужная" и 3 станции в конструкциях мостового перехода. Предусмотрены пересадочные узлы между станциями "Лукьяновская" - "Глубочицкая" и "Тараса Шевченко" - "Подольская".

Станцию "Радужная" построят на левом берегу.

В КГГА сообщили, что уже выполнили часть подготовительных работ. После строительства съезда на Подол начнутся работы, необходимые для запуска метро на Троещину.

Напомним, строительство метро на Виноградаре в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Новым подрядчиком вместо Киевметростроя стала группа "Автострада". Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.