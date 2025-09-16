Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,50

+0,10

Наличный курс:

USD

41,25

41,17

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Метро на Троещину: идет подготовка к реализации первого этапа строительства

Подольский мостовой переход
Фото: wikipedia.org

Подольский мостовой переход уже сегодня соединяет левый и правый берега Киева. В то же время, он имеет стратегическое значение для дальнейшей организации транспортной мобильности города.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Киевской городской государственной администрации.

Следующим этапом станет строительство съезда на Подол. Это позволит разгрузить транспортные потоки и сделает передвижение по городу более комфортным.

Метро на Троещину

Параллельно идет подготовка к реализации первого этапа строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена, соединяющей левый и правый берега столицы.

Проект предусматривает строительство участка от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная". Линия будет включать станции "Глубочицкая", "Подольская", "Радужная" и 3 станции в конструкциях мостового перехода. Предусмотрены пересадочные узлы между станциями "Лукьяновская" - "Глубочицкая" и "Тараса Шевченко" - "Подольская".

Станцию "Радужная" построят на левом берегу.

В КГГА сообщили, что уже выполнили часть подготовительных работ. После строительства съезда на Подол начнутся работы, необходимые для запуска метро на Троещину.

Напомним, строительство метро на Виноградаре в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Новым подрядчиком вместо Киевметростроя стала группа "Автострада". Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.

Автор:
Светлана Манько