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Метро на Виноградар: триває будівництво дворівневого тунелю та тупику на кінцевій станції (ФОТО)

Метро на Виноградар
Фото: facebook.com/Autostrada.company

Компанія “Автострада” продовжує роботи з будівництва Сирецько-Печерської лінії метро на столичний житловий масив Виноградар та розпочала спорудження оборотного тупику на кінцевій станції "Проспект Правди" .

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що будівництво метро на київський житловий масив Виноградар ведеться цілодобово та одночасно на кількох дільницях. Зокрема роботи виконуються:

  • зі спорудження шахтного стовбура над тунелем глибокого закладення "Сирець"- "Мостицька"; 
  • на майданчику з дворівневими тунелями "Мостицька" - "Проспект Правди"; 
  • на оборотному тупику ("Проспект Правди").
Метро на Виноградар Метро на Виноградар Метро на Виноградар Метро на Виноградар Метро на Виноградар Метро на Виноградар Метро на Виноградар Метро на Виноградар Метро на Виноградар Метро на Виноградар
Метро на Виноградар
Фото: facebook.com/Autostrada.company
Метро на Виноградар
Фото: facebook.com/Autostrada.company
Метро на Виноградар
Фото: facebook.com/Autostrada.company
Метро на Виноградар
Фото: facebook.com/Autostrada.company
Метро на Виноградар
Фото: facebook.com/Autostrada.company
Метро на Виноградар
Фото: facebook.com/Autostrada.company
Метро на Виноградар
Фото: facebook.com/Autostrada.company
Метро на Виноградар
Фото: facebook.com/Autostrada.company
Метро на Виноградар
Фото: facebook.com/Autostrada.company
Метро на Виноградар
Фото: facebook.com/Autostrada.company

Так, спорудження 42-метрового шахтного стовбура над тунелем глибокого закладення між ст. "Сирець" та "Мостицька" виконують у вигляді замкнутого контуру із буросічних паль.

"Це дозволить створити бетонну стіну, яка стримуватиме ґрунт і запобігатиме проникненню води. Буріння проводимо буровою установкою Bauer BG", - пояснюють будівельники. 

На будівництві двоярусного монолітного тунелю між ст. "Мостицька" та "Проспект Правди", де поїзди метро рухатимуться один над одним, триває армування та бетонування лоткової плити — так званої “підлоги” тунелю. Паралельно йде розробка котловану для продовження будівництва перегінного тунелю.

Також розпочато роботи на дільниці спорудження оборотного тупику — частини кінцевої станції "Проспект Правди", що призначена для обороту та нічного відстою поїздів метро.

"Щоб стабілізувати ґрунти, які в цьому місці особливо обводнені, використовуємо технологію закріплення Get grouting. Як це відбувається: за допомогою бурової установки під високим тиском у ґрунт нагнітається цемент, перемішується з ґрунтом і утворює тверду основу для подальшого будівництва", - розповіли в компанії.

Зауважимо, компанія  "Автострада" була визнана переможцем процедури закупівлі з будівництва метро на Виноградар у Києві.

Вартість робіт складає 13,78 мільярда гривень, а завершити будівництво планують через 2,5 року.

Автор:
Світлана Манько
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