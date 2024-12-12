Метро на Виноградар: триває будівництво дворівневого тунелю та тупику на кінцевій станції (ФОТО)

Компанія “Автострада” продовжує роботи з будівництва Сирецько-Печерської лінії метро на столичний житловий масив Виноградар та розпочала спорудження оборотного тупику на кінцевій станції "Проспект Правди" .

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що будівництво метро на київський житловий масив Виноградар ведеться цілодобово та одночасно на кількох дільницях. Зокрема роботи виконуються:

зі спорудження шахтного стовбура над тунелем глибокого закладення "Сирець"- "Мостицька";

на майданчику з дворівневими тунелями "Мостицька" - "Проспект Правди";

на оборотному тупику ("Проспект Правди").

Так, спорудження 42-метрового шахтного стовбура над тунелем глибокого закладення між ст. "Сирець" та "Мостицька" виконують у вигляді замкнутого контуру із буросічних паль.

"Це дозволить створити бетонну стіну, яка стримуватиме ґрунт і запобігатиме проникненню води. Буріння проводимо буровою установкою Bauer BG", - пояснюють будівельники.

На будівництві двоярусного монолітного тунелю між ст. "Мостицька" та "Проспект Правди", де поїзди метро рухатимуться один над одним, триває армування та бетонування лоткової плити — так званої “підлоги” тунелю. Паралельно йде розробка котловану для продовження будівництва перегінного тунелю.

Також розпочато роботи на дільниці спорудження оборотного тупику — частини кінцевої станції "Проспект Правди", що призначена для обороту та нічного відстою поїздів метро.

"Щоб стабілізувати ґрунти, які в цьому місці особливо обводнені, використовуємо технологію закріплення Get grouting. Як це відбувається: за допомогою бурової установки під високим тиском у ґрунт нагнітається цемент, перемішується з ґрунтом і утворює тверду основу для подальшого будівництва", - розповіли в компанії.

Зауважимо, компанія "Автострада" була визнана переможцем процедури закупівлі з будівництва метро на Виноградар у Києві.

Вартість робіт складає 13,78 мільярда гривень, а завершити будівництво планують через 2,5 року.