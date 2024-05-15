Новий голова КП "Київський метрополітен" озвучив терміни будівництва метро на Виноградар

"Київський метрополітен" планує завершити будівництво метро на Виноградар щонайбільше через 2,5 року.

Про це в.о. начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський розповів у ефірі телеканалу Київ24, передає Liga.net.

"Ми зі своєї сторони орієнтуємося на розроблену проєктну документацію, яка пройшла держекспертизу. Згідно з цією документацією у нас термін проведення і закінчення робіт – до 30 місяців", – сказав Вигівський.

Він пояснив, що цей процес не є швидким, і некоректно буде стверджувати, що роботи будуть проведені за рік, або півроку.

"Ми враховуємо воєнний стан і наявність фінансування. Однак ми сподіваємося, що до 30 місяців, це той термін, який дасть можливість виконати всі роботи з урахування наявних умов", – додав керівник "Київського метрополітену".

Нагадаємо, днями КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар. Пропозиції приймають до 28 травня 2024 року. Державна експертиза оцінила вартість робіт у 13,95 млрд грн.

Наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець".

Проблеми з будівництвом гілки метро на Виноградар

У листопаді 2018 року "Київський метрополітен" і "Київметробуд" уклали договір на будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар.

Трохи більше року потому, в грудні 2019 року, акціонери "Київметробуду" вирішили достроково змінити наглядову раду компанії. Після цього у січні 2020 року новий голова наглядової ради оголосив, що терміни завершення будівельних робіт переносяться ще на один рік. Тоді ж Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки "Київметробуду" та його підрозділів: виявилося, що правоохоронці розслідують справу про ймовірне шахрайське заволодіння бюджетними грошима посадовими особами компанії.

У лютому 2020 року в справі про цю схему у підрозділах "Київметробуду" та відділеннях державного Укргазбанку пройшли обшуки. Зокрема, заявлялося про безпідставне розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро на Виноградар.

При цьому мер Києва Віталій Кличко і в грудні 2020 року продовжував запевняти, що дві нові станції на "зеленій" лінії метро відкриють до кінця 2021 року, і навіть у червні 2021 року обіцяв вчасне відкриття хоча б однієї зі станцій нової ділянки. Однак наприкінці жовтня того ж року Кличко повідомив, що Господарський суд Києва дозволив "Київметробуду" продовжити будівництво метро на Виноградар до кінця 2022 року. Втім, про його завершення досі не йдеться.

В грудні 2022 року поліція повідомила, що веде розслідування щодо розкрадання 530 млн грн на будівництві метро на Виноградар.

У грудні 2023 року через зрив зазначених термінів "Київський метрополітен" розірвав вищезазначений договір з підрядником ("Київметробуд") на будівництво метро на Виноградар.

Метрополітен встиг заплатити 4 мільярди гривень (включно з ПДВ). Після закінчення всіх судових справ частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок столичного метрополітену.

Вже 139 млн гривень на користь бюджету Києва суд стягнув з підрядника, який замість того, щоб будувати метро на житловий масив Виноградар, поклав отримані гроші на депозит.