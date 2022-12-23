Поліція розслідує розкрадання 530 мільйонів гривень на будівництві метро на Виноградар

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Нацполіції, Офісу генерального прокурора та Державної податкової служби виявили факт можливого заволодіння та легалізації 530 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво метро в Києві.

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Як повідомляють в поліції, у 2018 році між КП "Київський метрополітен" та підрядником було укладено договір на 5,9 мільярда гривень, який було профінансовано на 4 мільярда гривень. Проте заплановані роботи були виконані тільки на 60%, зазначені у договорі строки порушені, а стан будівництва і досі не змінився.

В подальшому, у жовтні 2022 року, на рахунки підконтрольних підприємств як попередня оплата за будівельні роботи було перераховано ще 530 мільйонів гривень, незважаючи на те, що ці підприємства не мали відповідних кваліфікованих працівників і власної спецтехніки.

22 грудня поліцейські провели майже 30 обшуків за адресами фігурантів, вилучивши фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, які містять важливі для розслідування відомості.

Крім того, для попередження подальших сумнівних операцій із бюджетними коштами Державна служба фінансового моніторингу за ініціативи Нацполіції заблокувала 160 мільйонів гривень, які знаходилися на рахунках підприємств, задіяних у протиправній схемі.

Розслідування проводиться за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року столичне метро за результатами тендеру уклало договір з компанією "Київметробуд" на 5,98 мільярда гривень з будівництва продовження Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо, двома станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") та дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар" (І черга будівництва). Проект мав бути реалізованим до вересня 2021 року, однак цього не сталося.

Трохи більше року потому, в грудні 2019 року, акціонери "Київметробуду" вирішили достроково змінити наглядову раду компанії. Після цього у січні 2020 року новим головою наглядової ради було оголошено, що терміни завершення будівельних робіт переносяться на рік. Тоді ж Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки "Київметробуду" та його підрозділів: виявилося, що правоохоронці розслідують справу про ймовірне шахрайське заволодіння бюджетними грошима посадовими особами компанії.

У лютому в справі про цю схему у підрозділах "Київметробуду" та відділеннях державного Укргазбанку пройшли обшуки, зокрема заявлялося про безпідставне розміщення на депозитних рахунках 1,7 мільярда гривень, виділених на будівництво метро на Виноградар.

При цьому мер Києва Віталій Кличко і в грудні 2020 року продовжував запевняти, що дві нові станції на "зеленій" лінії метро відкриють до кінця 2021 року, і навіть у червні 2021 року обіцяв вчасне відкриття хоча б однієї зі станцій нової ділянки. Однак наприкінці жовтня того року Кличко повідомив, що Господарський суд Києва дозволив "Київметробуду" продовжити завершення будівництва метро на Виноградар до кінця 2022 року. Втім, про його завершення досі не йдеться.