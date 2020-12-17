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1 час назад

До конца 2021 года в Киеве появятся две новые станции метро — Кличко

Мэр Киева надеется, что новые станции метро откроют до конца следующего года

Фото: Facebook/Киевский метрополитен Фото: Facebook/Киевский метрополитен
Фото: Facebook/Киевский метрополитен

До конца 2021 года в Киеве на Сырецко-Печерской ("зеленой") линии должны открыться две новые станции метрополитена.

Об этом 17 декабря во время онлайн-брифинга, посвященному итогам работы городских властей в 2020 году, заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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"Мы делаем все, чтобы до конца следующего года открыть две новых станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды" в сторону Виноградаря", — сказал Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что как только будет достроен Подольско-Воскресенский мост и откроют движение автотранспорта через него, начнется строительство новой ветки метро на Троещину.

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Как известно, в ноябре 2018 года Киевский метрополитен заключил договор с компанией "Киевметробуд" на выполнение строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций — "Мостицкая" и "Проспект Правды" — и ответвления в сторону будущей станции "Виноградарь".

Глава КГГА Виталий Кличко обещал открыть станции уже к 2021 году. 

Кроме этого, Кличко не исключает возможности строительства продолжения столичного метро в направлении Броваров, что в Киевской области.

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