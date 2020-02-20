Кличко намекнул, что строить метро на Троещину будут после выборов мэра Киева

Как только будет достроен Подольско-Воскресенский мост и откроют движение автотранспорта через него, начнется строительство новой ветки метро на Троещину.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24", сообщает НВ.

По его словам, открыть автосообщение между левым и правым берегами столицы новым мостом планируют до конца 2020 года.

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"Планы строительства моста были еще с далекого 1979 года. А начали строить его в 2003-м. И два года назад мы начали активно возводить этот объект. Вы знаете, я уже проезжал по мосту, когда проверял, как там идут работы. И могу сказать, что до конца этого года мы откроем автомобильное сообщение ним", — заверил Кличко.

В то же время метро на Троещину — это вопрос ближайших 4-5 лет, добавил он.

По словам мэра, в 2020 году на достройку Подольско-Воскресенского мостового перехода выделят почти 3 млрд грн.

Кличко считает, что есть необходимость ремонта киевских мостов, так как большинство из них находятся в предаварийном состоянии.

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"Представьте, сколько денег нужно городу! Несмотря на то, что за последние несколько лет мы в несколько раз увеличили бюджет города, нам денег не хватает. В столице государство забирает 60% НДФЛ. А нам срочно нужно отремонтировать и мост Патона, и Северный мост. Нам нужно взять на баланс города и достроить Дарницкий мост", — подчеркнул мэр.

Напомним, согласно новым срокам строительства линии метрополитена до жилого массива Выгуровщина-Троещина в Киеве, работы запланированы на период с 2018 по 2026 годы.

Ранее Кличко обещал, что Подольско-Воскресенский мост построят до конца 2020 года, а местные выборы в Украине должны пройти осенью 2020 года.

Ранее Delo.ua рассказывало, как строится Подольский мостовой переход.столицы. Работы ведутся очень активно, а в КГГА обещают запустить движение по мосту уже в конце 2020 года.