Транспорт 1 час назад

Кличко намекнул, что строить метро на Троещину будут после выборов мэра Киева

Стало известно, когда начнется строительство новой ветки метрополитена

Кличко намекнул, что строить метро на Троещину будут после выборов мэра Киева Кличко намекнул, что строить метро на Троещину будут после выборов мэра Киева
Виталий Кличко. Фото: ТСН

Как только будет достроен Подольско-Воскресенский мост и откроют движение автотранспорта через него, начнется строительство новой ветки метро на Троещину.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24", сообщает НВ.

По его словам, открыть автосообщение между левым и правым берегами столицы новым мостом планируют до конца 2020 года.

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"Планы строительства моста были еще с далекого 1979 года. А начали строить его в 2003-м. И два года назад мы начали активно возводить этот объект. Вы знаете, я уже проезжал по мосту, когда проверял, как там идут работы. И могу сказать, что до конца этого года мы откроем автомобильное сообщение ним", — заверил Кличко.

В то же время метро на Троещину — это вопрос ближайших 4-5 лет, добавил он.

По словам мэра, в 2020 году на достройку Подольско-Воскресенского мостового перехода выделят почти 3 млрд грн.

Кличко считает, что есть необходимость ремонта киевских мостов, так как большинство из них находятся в предаварийном состоянии.

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"Представьте, сколько денег нужно городу! Несмотря на то, что за последние несколько лет мы в несколько раз увеличили бюджет города, нам денег не хватает. В столице государство забирает 60% НДФЛ. А нам срочно нужно отремонтировать и мост Патона, и Северный мост. Нам нужно взять на баланс города и достроить Дарницкий мост", — подчеркнул мэр.

Напомним, согласно новым срокам строительства линии метрополитена до жилого массива Выгуровщина-Троещина в Киеве, работы запланированы на период с 2018 по 2026 годы.

Ранее Кличко обещал, что Подольско-Воскресенский мост построят до конца 2020 года, а местные выборы в Украине должны пройти осенью 2020 года.

Ранее Delo.ua рассказывало, как строится Подольский мостовой переход.столицы. Работы ведутся очень активно, а в КГГА обещают запустить движение по мосту уже в конце 2020 года. 

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