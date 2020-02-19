По аварийном мосту Патона в Киеве запретили проезд для грузовиков

На аварийном мосту Патона, из-за необходимости подготовки к реконструкции, внедряется новая схема организации движения, по которой вводится ограничение движения грузовиков. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения Киева.

Новую схему движения внедряют для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона, его обследования и оценки эксплуатационной пригодности путепровода, уточнили в организации.

"Изменения будут внедрять в несколько этапов, первый из них — запрет движения по мосту Патона грузовиков весом более 3,5 тонн. Наши бригады начали устанавливать на подъездах к путепроводу дорожные знаки 3,3. В целом, планируют установить около 50 таких знаков. На прошлой неделе на развязках возле моста мы разместили 15 информационных щитов, предупредив об ограничении движения грузовиков", — сообщили в Центре организации дорожного движения.

Сколько будут действовать ограничения в КГГА не сообщили.

Напомним, мост Патона — первый в мире цельносварной мост длинной боле 1,5 километров. Его открыли еще в 1953 году. Однако, за 66 лет эксплуатации конструкция не пережила ни одного серьезного ремонта. В КГГА сетуют на Минкульт. Мол, из-за того, что министерство не лишает его статуса памятника архитектуры национального значения, город не может приступить к спасению важной развязки.