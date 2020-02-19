Транспорт 20 минут назад

По аварийном мосту Патона в Киеве запретили проезд для грузовиков

Новый принцип организации дорожного движения нужен для того, чтобы горвласти оценили эксплуатационную пригодность развязки через Днепр

По аварийном мосту Патона в Киеве запретили проезд для грузовиков По аварийном мосту Патона в Киеве запретили проезд для грузовиков
Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement/

На аварийном мосту Патона, из-за необходимости подготовки к реконструкции, внедряется новая схема организации движения, по которой вводится ограничение движения грузовиков. Об этом  сообщили в  Центре организации дорожного движения Киева.

Новую схему движения внедряют для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона, его обследования и оценки эксплуатационной пригодности путепровода, уточнили в организации.

"Изменения будут внедрять в несколько этапов, первый из них — запрет движения по мосту Патона грузовиков весом более 3,5 тонн. Наши бригады начали устанавливать на подъездах к путепроводу дорожные знаки 3,3. В целом, планируют установить около 50 таких знаков. На прошлой неделе на развязках возле моста мы разместили 15 информационных щитов, предупредив об ограничении движения грузовиков", — сообщили в Центре организации дорожного движения.

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Сколько будут действовать ограничения в КГГА не сообщили. 

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Напомним, мост Патона — первый в мире цельносварной мост длинной боле 1,5 километров. Его открыли еще в 1953 году. Однако, за 66 лет эксплуатации конструкция не пережила ни одного серьезного ремонта. В КГГА сетуют на Минкульт. Мол, из-за того, что министерство не лишает его статуса памятника архитектуры национального значения, город не может приступить к спасению важной развязки.
Примечательно, но и статус памятника не спас мост от разрушения. Страдает не только сама конструкция моста с опорами, но и его богатый архитектурный декор, оформленный в стиле послевоенного сталинского ампира. На въездах к мосту, со стороны Русановки, гранитные плиты на парадных колоннах "разъехались" в разные стороны. Пышный декор металлической ограды моста весь покрыт ржавчиной. От ограды отлетают металлические звезды, растительный декор. Во многих местах опоры лишены фонарей, а сами столбы покрыты коррозией. 

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