Политика 30 минут назад

Кличко замахнулся на метро в Бровары

По словам мэра Киева, город нуждается в масштабном обновлении транспортной инфрастуктуры

Кличко замахнулся на метро в Бровары Кличко замахнулся на метро в Бровары

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает возможности строительства продолжения столичного метро в направлении Броваров, что в Киевской области. Об этом столичный градоначальник рассказал в прямом эфире телеканала "Украина 24". 

"Город растет, это не секрет. Вышгород, Ирпень, Бровары — города-спутники, и мы пользуемся одной инфраструктурой, в том числе транспортной. Мы говорили о том, что метро будет двигаться в направлении Броваров, такие планы есть, и в один день метро будет идти до Броваров", — расказал Кличко. Кроме того, глава КГГА пообещал достроить 2 станции метро на Виноградарь уже к концу 2021 года. 

По его словам, нужно активно развивать агломерацию вокруг Киева, где с инфраструктурой дела обстоят  намного хуже. "Мы создаем агломерацию, чтобы все вызовы, которые есть на сегодняшний день, всю работу согласовать с городами-спутниками. Мы берем лучшие примеры, которые работают в европейских странах, и адаптируем к нашим реалиям", — сообщил он.

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А вот жителям Троещины о метро в ближайшие годы можно не мечтать. "У нас уже построен задел под линию метро на строящемся Подольско-Воскресенском мосту. Постройка метро на Троещину важный инфраструктурный проект и его реализация займет от 3 до 5 лет и это при условии постоянного финансирования", — с оптимизмом заявил Виталий Кличко. 

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Не забыл мер Киева и упомянуть критическое состояние городской инфраструктуры, в частности, мостов. "Необходим срочный ремонт двух мостов через Днепр — моста Метро и моста Патона", — резюмировал глава КГГА. 

И все же, несмотря на оптимистичные  прогнозы столичного градоначальника, острейшая необходимость в строительстве метро стоит именно в спальном районе Троещина, где проживает более 400 тысяч человек. Горвласти то и дело обещают дотянуть туда метро уже лет 30, но воз и ныне там. 

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