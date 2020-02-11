Офис Генерального прокурора проводит обыски в "Метрострое" и в Укргазбанке

Во вторник, 11 февраля следователи СБУ и Офиса генпрокурора проводят многочисленные обыски в структурных подразделениях ОАО "Киевметрострой", их должностных лиц, а также отделениях АБ "Укргазбанка" и ряда частных структур. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По мнению прокуров указанные структуры задействованны в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1, 7 миллиарда гривен, выделенных на достройку Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена.

В ведомстве отметили, что 16 января 2020 по ходатайству Офиса Генерального прокурора следователь судья Печерского районного суда. Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ОАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений в рамках уголовного производства по предотвращению мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ОАО "Киевметрострой "и подконтрольных руководству ПАО других компаний при строительстве двух станций метро.

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В тоже время, в Укргазбанке заверили, что обыски никак не связаны с деятельностью банка и его сотрудников. "Банк оказывает всестороннее содействие работникам правоохранительных органов для объективного и беспристрастного расследования дела в рамках вышеупомянутого уголовного производства в отношении деятельности ОАО "Киевметрострой"", — заявили в финучреждении. Там также уточнили, что все отделения банка работают в штатном режиме.

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Как известно, в ноябре 2018 года Киевский метрополитен заключил договор с компанией "Киевметрострой" на выполнение строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций — "Мостицкая" и "Проспект Правды" — и ответвления в сторону будущей станции "Виноградарь". Стоимость строительства 6 миллиардов гривен, из них город выделили уже 3, 5 миллиарда.