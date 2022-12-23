Полиция расследует хищение 530 миллионов гривен на строительстве метро на Виноградарь

Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции, Офиса генерального прокурора и Государственной налоговой службы выявили факт вероятного завладения и легализации 530 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на строительство метро в Киеве.

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Как сообщают в полиции, в 2018 году между КП "Киевский метрополитен" и подрядчиком был заключен договор на 5,9 миллиарда гривен, который был профинансирован на 4 миллиарда гривен. Однако запланированные работы были выполнены только на 60%, указанные в договоре сроки нарушены, а состояние строительства до сих пор не изменилось.

В дальнейшем, в октябре 2022 года, на счета подконтрольных предприятий в качестве предоплаты за строительные работы было перечислено еще 530 миллионов гривен, несмотря на то, что эти предприятия не имели соответствующих квалифицированных работников и собственной спецтехники.

22 декабря полицейские провели около 30 обысков по адресам фигурантов, изъяв финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, содержащие важные для расследования сведения.

Кроме того, для предупреждения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами Государственная служба финансового мониторинга по инициативе Нацполиции заблокировала 160 миллионов гривен, находившихся на счетах предприятий, задействованных в противоправной схеме.

Расследование проводится по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, что в ноябре 2018 года столичное метро по результатам тендера заключило договор с компанией "Киевметрострой" на 5,98 миллиарда гривен на строительство продолжения Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо, двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (I очередь строительства). Проект должен был быть реализован до сентября 2021 года, однако этого не произошло.

Спустя чуть более года, в декабре 2019 года, акционеры "Киевметростроя" решили досрочно сменить набсовет компании. После этого в январе 2020 года новым главой набсовета было объявлено, что сроки завершения строительных работ переносятся на год. Тогда же Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Киевметростроя" и его подразделений: оказалось, что правоохранители расследуют дело о вероятном мошенническом завладении бюджетными деньгами должностными лицами компании.

В феврале по делу об этой схеме в подразделениях "Киевметростроя" и отделениях государственного Укргазбанка прошли обыски, в частности заявлялось о безосновательном размещении на депозитных счетах 1,7 миллиарда гривен, выделенных на строительство метро на Виноградарь.

При этом мэр Киева Виталий Кличко и в декабре 2020 года продолжал уверять, что две новых станции на "зеленой" линии метро будут открыты до конца 2021 года, и даже в июне 2021 года обещал открытие в срок хотя бы одной из станций нового участка. Однако в конце октября того года Кличко сообщил, что Хозсуд Киева разрешил "Киевметрострою" продлить завершение строительства метро на Виноградарь до конца 2022 года. Впрочем, по факту о его завершении речь не идет и до сих пор.