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Категория
Транспорт
Дата публикации

Полиция расследует хищение 530 миллионов гривен на строительстве метро на Виноградарь

Полиция расследует хищение 530 миллионов гривен на строительстве метро на Виноградарь
22 декабря правоохранители провели около 30 обысков. Фото: скриншот видео полиции

Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции, Офиса генерального прокурора и Государственной налоговой службы выявили факт вероятного завладения и легализации 530 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на строительство метро в Киеве.

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Как сообщают в полиции, в 2018 году между КП "Киевский метрополитен" и подрядчиком был заключен договор на 5,9 миллиарда гривен, который был профинансирован на 4 миллиарда гривен. Однако запланированные работы были выполнены только на 60%, указанные в договоре сроки нарушены, а состояние строительства до сих пор не изменилось.

В дальнейшем, в октябре 2022 года, на счета подконтрольных предприятий в качестве предоплаты за строительные работы было перечислено еще 530 миллионов гривен, несмотря на то, что эти предприятия не имели соответствующих квалифицированных работников и собственной спецтехники.

22 декабря полицейские провели около 30 обысков по адресам фигурантов, изъяв финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, содержащие важные для расследования сведения.

Кроме того, для предупреждения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами Государственная служба финансового мониторинга по инициативе Нацполиции заблокировала 160 миллионов гривен, находившихся на счетах предприятий, задействованных в противоправной схеме.

Расследование проводится по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, что в ноябре 2018 года столичное метро по результатам тендера заключило договор с компанией "Киевметрострой" на 5,98 миллиарда гривен на строительство продолжения Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо, двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (I очередь строительства). Проект должен был быть реализован до сентября 2021 года, однако этого не произошло.

Спустя чуть более года, в декабре 2019 года, акционеры "Киевметростроя" решили досрочно сменить набсовет компании. После этого в январе 2020 года новым главой набсовета было объявлено, что сроки завершения строительных работ переносятся на год. Тогда же Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Киевметростроя" и его подразделений: оказалось, что правоохранители расследуют дело о вероятном мошенническом завладении бюджетными деньгами должностными лицами компании.

В феврале по делу об этой схеме в подразделениях "Киевметростроя" и отделениях государственного Укргазбанка прошли обыски, в частности заявлялось о безосновательном размещении на депозитных счетах 1,7 миллиарда гривен, выделенных на строительство метро на Виноградарь.

При этом мэр Киева Виталий Кличко и в декабре 2020 года продолжал уверять, что две новых станции на "зеленой" линии метро будут открыты до конца 2021 года, и даже в июне 2021 года обещал открытие в срок хотя бы одной из станций нового участка. Однако в конце октября того года Кличко сообщил, что Хозсуд Киева разрешил "Киевметрострою" продлить завершение строительства метро на Виноградарь до конца 2022 года. Впрочем, по факту о его завершении речь не идет и до сих пор.

Автор:
Тимофей Беспятов