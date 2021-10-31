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Метро на Виноградарь откладывается еще на год: Виталий Кличко рассказал о причинах

Хозяйственный суд разрешил "Киевметрострою" продолжить строительство метро на Виноградарь до конца 2022 года. Киевские власти с таким решением не согласились и подали апелляцию

Метро на Виноградарь откладывается еще на год: Метро на Виноградарь откладывается еще на год:
Метро на Виноградарь откладывается еще на год:

Хозяйственный суд разрешил Киевметрострою продлить завершение строительства метро на Виноградаре до конца 2022 года. В Киевской государственной городской администрации (КГГА) не согласны с решением суда и подали апелляционную жалобу.

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода мэр Киева Виталий Кличко.

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"Я требую, чтобы эти станции были введены в эксплуатацию. Могу сказать, что тоннель в одном направлении на 1 200 метров уже проложен В другом направлении идет строительство. Мы профинансировали 4 миллиарда гривен, то есть все обязательства, которые город взял на себя перед подрядчиками, мы выполняем", — сказал Виталий Кличко.

По его словам, Киевметрострой утверждает, что работы было вести сложно, поскольку болели работники и вводились локдауны из-за коронавируса. Поэтому компания подала в суд по отсрочке завершения строительства метро на 2023 год. Хозяйственный суд продлил завершение строительства до конца 2022 года. В начале октября КП Киевский метрополитен подал апелляционную жалобу, в ближайшие недели должно состояться заседание суда.

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По его информации, тоннель в одном направлении уже прошел 1200 м — от "Мостицкой" до "Сырца". В другом направлении идет строительство.

Подольско-Воскресенский мост, к слову, тоже не будет сдан в этом году. По словам Кличко, к Новому году планируют запустить первую его часть, не полностью.

"Мы видим только арку над Днепром, а мост более 10 км, соединяет много островов и выходит на левый берег. На Алишера Навои потом уже будет строиться... До Алишера Навои еще железную дорогу надо пройти. И на Оноре де Бальзака нужно строить. Мы выделили средства, это следующий этап строительства, там много развязок... К Новому году за Русановскими садами будет съезд, где уже будет открыто движение транспорта. И также на правый берег съезды уже подготовлены", — заявил Виталий Кличко.

Что же касается ветки метро на Троещину, то, по словам мэра столицы, "без моста мы не можем построить метро на Троещину. Три станции метрополитена, которые находятся в теле моста, уже готовы.

Первая очередь четвертой линии киевского метро предусматривает строительство участка из шести станций длиной почти в 11 км — "Глубочицкая" (с пересадкой на "Лукьяновскую"), "Подольская" (с пересадкой на "Тараса Шевченко"), "Судостроительная", "Залив Десенка", "Труханов остров" и "Радужная". То есть до самой Троещины она не дойдет. Провозная способность станций рассчитана на 40,8 тысячи пассажиров в час.

Линия пройдет по незавершенному пока Подольско-Воскресенскому мосту через Днепр, общая стоимость строительства которого за последние пять лет выросла почти вдвое.

В Киевской городской прокуратуре заявили, что на строительстве Подольского моста чиновники "обогатились" на 150 млн грн.

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