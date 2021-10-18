Экономика 1 час назад

У Кличко увеличили стоимость стройки Подольско-Воскресенского моста почти вдвое — СМИ

К перечню объектов мостового комплекса добавились левобережные эстакады, в том числе съезд на улицу Оноре де Бальзака, и арочный мост через озеро Радунка

У Кличко увеличили стоимость стройки Подольско-Воскресенского моста почти вдвое — СМИ У Кличко увеличили стоимость стройки Подольско-Воскресенского моста почти вдвое — СМИ

За пять лет сметную стоимость проекта строительства Подольского мостового перехода в Киеве команда Виталия Кличко увеличила почти вдвое. Сегодня, согласно последнему распоряжению КГГА, она достигла почти 20 млрд, хотя еще в 2016 году на этот объект выделялось 11,25 млрд гривен. О решении увеличить расходы на достройку моста сообщает "Экономическая правда".

В распоряжении КГГА указывается, что к перечню объектов мостового комплекса добавились левобережные эстакады, в том числе съезд на улицу Оноре де Бальзака, и арочный мост через озеро Радунка.

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При этом издание обращает внимание на то, что в июне 2019 года на общественных слушаниях с участием членов команды Кличко было принято решение о нецелесообразности строительства моста через Радунку. Дорога должна была пройти в обход озера.

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"В интервью "Экономической правде" Поворозник говорил, что "нет смысла" строить мост через озеро Радунка", — пишет издание.

Кроме этого, в новый проект заложили также финансирование строительства сооружений для 700-метрового участка метрополитена, который будет проходить по мосту, чего ранее в смете не было.

Напомним, Подольско-Воскресенский мост Виталий Кличко обещал сдать еще в прошлом году, но обещание не выполнил. Между тем, подрядчик по состоянию на июль 2020 года уже освоил на строительстве 9,809 млрд грн.

Как уточняет издание, "генподрядчиком строительства Подольского мостового перехода является компания "Эко-Буд-Трейд", контроль над которой, по информации ЭП, осуществляет "смотрящий" за Киевом Денис Комарницкий".

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