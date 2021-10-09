Общество 6 часов назад

На строительстве Подольского моста чиновники "обогатились" на 150 млн грн

Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерба составляет около 150 млн грн

Подольский мост. Фото: Википедия Подольский мост. Фото: Википедия
Подольский мост. Фото: Википедия

Подольская окружная прокуратура города Киева совместно с сотрудниками Нацполиции объявили новые подозрения первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киев" и руководителю генподрядной организации, которые занимались строительством Подольского моста через реку Днепр.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, извещение о подозрении также вручили двум руководителям подрядных организаций.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По данным следствия, в апреле 2017 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева" и генподрядчиком был заключен договор генподряда строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр.

Согласно этому договору, в ноябре 2019 года генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги.

Читайте также:
Несмотря на обещания Кличко, Подольский мост будут строить еще от 5 до 15 лет — эксперт

В дальнейшем, в течение 2020 года, на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ из бюджета были перечислены около 148 млн грн.

При этом, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, выполнение работ на эту сумму не подтверждается документально и фактически.

Кроме того, в течение августа — ноября 2020 года между заказчиком строительства, генподрядчиком и подрядчиками были составлен и подписан акты приемки выполненных работ по устройству антикоррозийной защиты металлических элементов несущих конструкций пролетного сооружения моста.

В то же время, согласно заключению экспертов, объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют сведениям, указанным в документах. Сумма завышения составляет около 1,8 млн грн.

Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерб по этим эпизодам составляет около 150 млн грн.

Напомним, Антимонопольный комитет признал три компании причастными к нарушению конкурентного законодательства при их участии в публичных закупках услуг по переносу Русановских и Воскресенских садов на улицу Радистов в микрорайоне Быковня на окраине Киева для освобождения пространства для достройки Подольского мостового перехода через Днепр.

Ранее сообщалось, что сотрудники налоговой милиции провели обыски в офисном помещении КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений".

Читайте также:
У Кличко знали, что Подольский мост не удастся открыть к концу 2020 — блогер

Перед этим КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" объявило повторный тендер на закупку научно-технических услуг для строительства участка линии метрополитена в составе Подольского мостового перехода. Ожидаемая стоимость закупки составляла на тот момент 24,5 млн грн.

В июне 2020 года киевские власти также обещали открыть автомобильное движение по Подольскому мосту до конца года.

В конце февраля того же года "Укравтодор" обратился к Кличко с предложением передать в сферу управления агентства объект незавершенного строительства "Подольско-Воскресенский мостовой переход через реку Днепр в Киеве" для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

Кличко же на это предложение ответил достаточно резко, заявив, что "государственной структуре следует не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями".

При этом столичный градоначальник считает, что как раз передача моста "Укравтодору" значительно отсрочит его достройку, а не наоборот. Однако агентство в ответ лишь усилило давление.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Поляков перед смертью общался с помощником нардепа Скороход, пил только первый — полиция
Поляков перед смертью общался с помощником нардепа Скороход, пил только первый — полиция
В "Киевтеплоэнерго" вольют 2 млрд грн, чтобы не повышать тарифы
В "Киевтеплоэнерго" вольют 2 млрд грн, чтобы не повышать тарифы
Где в Украине лучше всего вести бизнес: рейтинг городов
Где в Украине лучше всего вести бизнес: рейтинг городов
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Германия осложнила въезд для невакцинированных украинцев

  3. Ливан оставили без электричества

  4. В "Новой почте" рассказали, когда запустят в небо первый самолет своей авиакомпании

  5. "Ермаковские" сорвали ключевой этап конкурса по избранию главы САП — Шабунин

Ивент
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
На заході будуть присутні HR-директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці
Загрузка...