На строительстве Подольского моста чиновники "обогатились" на 150 млн грн

Подольская окружная прокуратура города Киева совместно с сотрудниками Нацполиции объявили новые подозрения первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киев" и руководителю генподрядной организации, которые занимались строительством Подольского моста через реку Днепр.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, извещение о подозрении также вручили двум руководителям подрядных организаций.

По данным следствия, в апреле 2017 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева" и генподрядчиком был заключен договор генподряда строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр.

Согласно этому договору, в ноябре 2019 года генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги.

В дальнейшем, в течение 2020 года, на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ из бюджета были перечислены около 148 млн грн.

При этом, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, выполнение работ на эту сумму не подтверждается документально и фактически.

Кроме того, в течение августа — ноября 2020 года между заказчиком строительства, генподрядчиком и подрядчиками были составлен и подписан акты приемки выполненных работ по устройству антикоррозийной защиты металлических элементов несущих конструкций пролетного сооружения моста.

В то же время, согласно заключению экспертов, объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют сведениям, указанным в документах. Сумма завышения составляет около 1,8 млн грн.

Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерб по этим эпизодам составляет около 150 млн грн.

Напомним, Антимонопольный комитет признал три компании причастными к нарушению конкурентного законодательства при их участии в публичных закупках услуг по переносу Русановских и Воскресенских садов на улицу Радистов в микрорайоне Быковня на окраине Киева для освобождения пространства для достройки Подольского мостового перехода через Днепр.

Ранее сообщалось, что сотрудники налоговой милиции провели обыски в офисном помещении КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений".

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Перед этим КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" объявило повторный тендер на закупку научно-технических услуг для строительства участка линии метрополитена в составе Подольского мостового перехода. Ожидаемая стоимость закупки составляла на тот момент 24,5 млн грн.

В июне 2020 года киевские власти также обещали открыть автомобильное движение по Подольскому мосту до конца года.

В конце февраля того же года "Укравтодор" обратился к Кличко с предложением передать в сферу управления агентства объект незавершенного строительства "Подольско-Воскресенский мостовой переход через реку Днепр в Киеве" для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

Кличко же на это предложение ответил достаточно резко, заявив, что "государственной структуре следует не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями".

При этом столичный градоначальник считает, что как раз передача моста "Укравтодору" значительно отсрочит его достройку, а не наоборот. Однако агентство в ответ лишь усилило давление.