Достройка Подольского моста: три компании оштрафовали за сговор на тендере по переносу дач

Антимонопольный комитет признал три компании причастными к нарушению конкурентного законодательства при их участии в публичных закупках услуг по переносу Русановских и Воскресенских садов на улицу Радистов в микрорайоне Быковня на окраине Киева для освобождения пространства для достройки Подольского мостового перехода через Днепр.

Как сообщает АМКУ, нарушителями признаны ООО "Управляющая компания "Приват", ООО "Мирбо ЛТД" и ООО "Коммерческое предприятие "Укрдорбуд".

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Речь идет о тендерах №002072-a 7 августа 2019 года и №000730-a 6 февраля 2020 года, которые проводило коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева". Ожидаемая стоимость закупки по каждому из них составляла 109,73 млн грн.

В рамках второго тендера заявки подавали все три перечисленные компании, однако победителем было признано другое ООО — "Киевская строительная компания — Евросервис". В первом же из перечисленных компаний участвовали только "Приват" и "Мирбо", а победителем стало ООО "Магистральсервис".

Однако АМКУ установил, что указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в торгах и конкуренция в ходе аукциона между ними была устранена.

12 августа комитет признал за ними нарушение пункта 4 части 2 статьи 6 и пункта 1 статьи 50 закона о защите экономической конкуренции и оштрафовал на общую сумму 1,66 млн грн.

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Кроме наказания в виде штрафа, согласно закону о публичных закупках, указанные компании также лишены права участвовать в публичных закупках сроком на три года.

Напомним также, что АМКУ также оштрафовал три компании на 46 млн грн за сговор на скандальном тендере по ремонту дорог в Винницкой области.

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