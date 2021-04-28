Несмотря на обещания Кличко, Подольский мост будут строить еще от 5 до 15 лет — эксперт

Несмотря на многочисленные обещания киевского городского головы Виталия Кличко, Подольско-Воскресенский мост будут строить еще минимум 5 или даже 15 лет. Об этом заявил директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Эксперт отмечает, что Кличко в очередной раз поймали на лжи, причем на этот раз это сделала коммунальная организация "Институт Генплана Киева". Миселюк также напомнил, как год назад на пике местной избирательной кампании мэр Киева Виталий Кличко обещал пустить автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту до конца 2020.

"После выборов сразу об этом забыл. Сейчас Кличко начал президентскую кампанию и снова обманывает киевлян обещаниями об открытии моста уже до конца года. При этом работы на мосту не ведутся уже долгое время. А когда Кличко приехал на объект попиариться, туда привезли технику и людей, чтобы 30 минут имитировать работу на камеры. И на днях мэра столицы снова ткнули лицом в правду. На своей странице в Фейсбуке профильное КП очень подробно расписало, что: съезд на улицу Оноре де Бальзака будет построен в течение ближайших 5 лет (!!!), а на улицу Алишера Навои — в течение 10-15 лет", — пишет Миселок.

По данным Института Генплана Киева, строительство мостового перехода через озеро Радунка с выходом на улицы Микитенко и Сулеймана Стальского вообще отложено на перспективу.

По словам эксперта, в лучшем случае хотя бы какое-то движение автомобильного транспорта Подольским мостом запустят не раньше, чем через 5 лет. За 15 лет может появиться второй съезд. Относительно третьего сроки вообще не понятны.

"Знаете, можно было бы списать на непредвиденные обстоятельства, форс-мажоры то, что мост, несмотря на обещания Кличко, не открыли в 2020 году. Если бы его открыли за полгода — максимум год. Но когда речь идет о 15-летней перспективе — это уже просто откровенная ложь. При этом Киеву предлагали достроить это сооружение за полтора-два года — Укравтодор в рамках Большой стройки. За что мэр Кличко так наказывает киевлян, что вместо 1,5 лет заставляет их ждать нового моста в десять раз дольше — 15 лет?.."- резюмирует эксперт.