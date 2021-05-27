Общество 7 минут назад

Налоговики обыскивают офис застройщика Подольского моста в Киеве

Расследование начато по факту уклонения от уплаты налогов при строительстве Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве на сумму 9 млн грн

Подольский мост. Фото: Иван Черничкин/Delo.ua Подольский мост. Фото: Иван Черничкин/Delo.ua
Подольский мост. Фото: Иван Черничкин/Delo.ua

27 мая сотрудники налоговой милиции госуправления Государственной фискальной службы в городе Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски в офисном помещении КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений".

Как сообщает пресс-центр ГФС, досудебное расследование в уголовном производстве начато по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве на сумму 9 млн грн.

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По материалам следствия, одно из предприятий, участвовавших в строительстве Подольского мостового перехода, по заказу КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киев" отражало в налоговой отчетности подрядные работы от ряда предприятий с признаками транзитности и фиктивности.

Обыски продолжаются для получения финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, которое расследуется по части 3 статьи 212 УК Украины.

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Ранее КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" объявило повторный тендер на закупку научно-технических услуг для строительства участка линии метрополитена в составе Подольского мостового перехода. Ожидаемая стоимость закупки составляла на тот момент 24,5 млн грн.

Перед этим назначенный на 29 марта аукцион не состоялся из-за того, что к нему допустили лишь одну компанию — ООО "Форма". Также заявки подавали ГП "Научно-исследовательский институт строительного производства" и ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени Шульгина", но они были отклонены.

В июне 2020 года киевские власти также обещали открыть автомобильное движение по Подольскому мосту до конца года.

Отметим также, что в конце февраля "Укравтодор" обратился к Кличко с предложением передать в сферу управления агентства объект незавершенного строительства "Подольско-Воскресенский мостовой переход через реку Днепр в Киеве" для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

Кличко же на это предложение ответил достаточно резко, заявив, что "государственной структуре следует не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями".

При этом столичный градоначальник считает, что как раз передача моста "Укравтодору" значительно отсрочит его достройку, а не наоборот. Однако агентство в ответ лишь усилило давление.

 

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